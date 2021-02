Aeroflot se vrača na Letališče Jožeta Pučnika

Ruski prevoznik bo v Moskvo z Brnika spet letel vsak petek ob 11.30. Ob izboljšanih epidemioloških razmerah v evropskem prostoru in sproščanju omejitev pri prehajanju meja med državama napoveduje dodajanje frekvenc v poletnem letalskem voznem redu, ki začne veljati 28. marca 2021. Ruski prevoznik bo v Moskvo z Brnika spet letel vsak petek ob 11.30. Ob izboljšanih epidemioloških razmerah v evropskem prostoru in sproščanju omejitev pri prehajanju meja med državama napoveduje dodajanje frekvenc v poletnem letalskem voznem redu, ki začne veljati 28. marca 2021. Aeroflot je v Ljubljano začel leteti 2018



Med epidemijo leteli trije prevozniki



Ob ugodnih razmerah za ponovno oživitev počitniškega turizma pričakujemo, da bo v večjem obsegu kot preteklo poletno sezono stekel tudi čarterski promet.

Po skoraj letu dni premora letenja zaradi epidemije covida-19 se na ljubljansko letališče vrača ruski prevoznik Aeroflot. V Moskvo bo sprva letel enkrat na teden, če bodo razmere to omogočale, pa napoveduje dodajanje frekvenc v poletnem voznem redu, so sporočili iz Fraporta Slovenija.Danes je na tleh Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana po dolgem času spet pristalo letalo Aeroflota. Ruski prevoznik je na redni liniji v Moskvo dvakrat na dan letel do 17. marca 2020, ko je Vlada Republike Slovenije z namenom zajezitve širjenja koronavirusa začasno prepovedala opravljanje zračnih prevozov v Republiki Sloveniji.Aeroflot se pridružuje trem rednim prevoznikom, ki trenutno omogočajo povezave z ljubljanskega letališča. To so Lufthansa v Frankfurt, Air Serbia v Beograd in Turkish Airlines v Istanbul. To je pomenilo, da je bilo po poročanju portala exyouaviation zgolj 4923 potnikov, kar pomeni medletni upad za 93,5 odstotka.»Upamo, da bodo epidemiološke razmere čim prej omogočile, da se na ljubljansko letališče vrnejo še drugi letalski prevozniki. Po trenutno razpoložljivih informacijah v poletnem voznem redu rezervacijo letov že omogočajo za naslednje povezave: Wizz Air v Bruselj, Transavia v Amsterdam, Air France v Pariz, Easyjet v London, LOT Polish Airlines v Varšavo, Swiss International Airlines v Zürich, Lufthansa v München, Brussels Airlines v Bruselj, British Airways v London, Finnair v Helsinke, SunExpress v Antalyo in El Al v Tel Aviv,« še sporočajo iz Fraporta Slovenija.