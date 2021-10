Agencija za varstvo konkurence United Group odobrila prevzem Sport Kluba

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je znova presojala o prevzemu izdajanja televizijskih programov Sport Klub s strani družbe United Group. Kot ugotavljajo na agenciji, je koncentracija skladna s pravili konkurence, saj so se od časa izdaje prve odločbe razmere na trgu bistveno spremenile.

Z julijem 2020 so namreč v Sloveniji začeli predvajati športni televizijski programi Arena sport, ki jih izdaja nov konkurent, skupina Arena, svojo odločitev pojasnjuje AVK. Ta je odločbo o odobritvi prevzema izdala 21. oktobra.

Konkurenca programov Sport Klub nima v svojih programskih shemah

Programe Sport Klub so na maloprodajnem trgu dobave TV programov sicer prenehali predvajati operaterji Telekom Slovenija, T2 in A1, ki so največji konkurenti z združenim podjetjem povezanega operaterja Telemach - ta je namreč v lasti družbe United Group. Namesto programov Sport Klub konkurenčni operaterji predvajajo ravno omenjene televizijske programe Arena sport.

Med ponovnim postopkom se je AVK odločila, da koncentraciji ne bo nasprotovala. Na podlagi novih informacij, ki so jih na agenciji prejeli od konkurentov in kupcev združenega podjetja ter na podlagi raziskave preferenc končnih potrošnikov, ki jo je za AVK izvedlo zunanje podjetje, so ugotovili, da koncentracija zaradi razvoja trga na vertikalno povezanih trgih ne vzbuja več konkurenčno-pravnih pomislekov.

Eden osrednjih razlogov, da AVK ne bo nasprotoval koncentraciji, je vstop novega konkurenta na slovenski trg. Konkurent razpolaga s širokim portfeljem pravic za predvajanje športnih dogodkov, ki so zanimivi za gledalce. Obenem trije od štirih največjih operaterjev ne predvajajo več televizijskih programov Sport Klub, temveč imajo v programskih shemah televizijske programe Arena Sport.

Raziskava preferenc končnih potrošnikov je še pokazala, da povprečni slovenski gledalci ne bi menjali operaterja, če njihov obstoječi operater ne bi imel v programskih shemah televizijskih programov Sport Klub. V tem obdobju tako ni prišlo do znatnega prehoda naročnikov od operaterjev Telekom Slovenija, T2 in A1 k Telemachu ali drugim operaterjem, ki imajo televizijske programe Sport Klub v svojih programskih shemah.

AVK je v prvotnem postopku presoje koncentracije, ki se je začel leta 2013, sprva izdala odločbo, s katero je odločila, da koncentracija ni skladna s pravili konkurence, in jo prepovedala. United Group je zoper navedeno odločbo vložil tožbo na Upravno sodišče, ki je odločbo leta 2020 razveljavilo in postopek vrnilo AVK v ponovno odločanje.