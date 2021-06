Ali je pokoronski evro enako vreden kot predkoronski?

Kaj je inflacija?



Kako se pa inflacija izraža pri dolgoročnih prihrankih, kako vpliva na naše naložbe? In predvsem, kako jo mali vlagatelji lahko obvladamo, ali jo sploh lahko?



O teh vprašanjih se bomo pogovarjali na finančnem webinarju: Inflacija: 5 glavnih vprašanj in odgovorov.



Pogovarjali se bomo s Primožem Cencljem, večkratnim nagrajencem Mojih Financ za najboljšega upravljavca vzajemnih skladov, upravljavca obvezniških skladov Generali Bond in Generali Corporate Bonds ter denarnega sklada Generali MM.



​Vabljeni na brezplačen finančni webinar z najboljšim upravljavcem premoženja desetletja (2010–2019) po izboru revije Moje Finance.

Grožnja inflacije in kako jo obvladati brez panike. Prijavite se tukaj. O teh vprašanjih se bomo pogovarjali naPogovarjali se bomo s, večkratnim nagrajencem Mojih Financ za najboljšega upravljavca vzajemnih skladov, upravljavca obvezniških skladov Generali Bond in Generali Corporate Bonds ter denarnega sklada Generali MM.

Ste v zadnjih tednih dobili podobno, zelo prijetno vabilo ali ga mogoče sami poslali? Ste ob tem pomislili, koliko vas bo tako druženje stalo? Na voljo imate 10 evrov, tako kot lani, pred korona krizo. Imamo enak znesek evrov, enako željo – srečati se s svojim ožjim krogom prijateljev na kavi in enako število prijateljev kot lani. A vprašanje je, ali bomo z enakim zneskom evrov lahko plačali enako število kav? Bomo torej lahko povabili enako število prijateljev na kavo kot lani?Govorimo seveda o inflaciji. O tem, kaj bi se o inflaciji morali naučiti v osnovni šoli, pa se nismo.Najlažje si jo razložimo s pokoronskim srečanjem. Predstavljajte si tako. Vsako leto 1. junija imamo na voljo 10 evrov za srečanje s prijatelji na kavi. Koliko prijateljev lahko povabimo na kavo letos in koliko smo jih lahko lani?Lani smo 1. junija povabili šest prijateljev, letos samo pet. Zakaj? Ker je cena enake kave v istem lokalu dražja. Z 10 evri letos lahko v naravi kupimo manj dobrin kot lani. Torej je danes 10 evrov manj vrednih kot lani. To je inflacija.Tiče se vsakogar, ne glede na to, ali imamo 10, 100 ali milijon evrov. Je naš tihi spremljevalec. Nekateri se je zavedajo bolj, drugi manj. Če se vaši prihodki v zadnjih letih niso spremenili in redno vabite na pijačo svoje prijatelje, se boste realne vrednosti denarja prej zavedali kot kdo, ki tega ne počne ali se mu prihodki redno zvišujejo. Ob kavi vam bo jasno, da inflacija je in vpliva na vaše življenje, saj ste z 10 evri letos morali povabiti na kavo enega prijatelja manj.Opisano je primer, kako inflacija vpliva na naše vsakdanje potrošniško življenje.Naročnik oglasne vsebine je Generali Investments