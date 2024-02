Zakaj nekatera podjetja nimajo finančnika? Razkrivamo skrivnost vodenja financ

Med slovenskimi malimi in srednje velikimi podjetji je od 60 do 80 odstotkov družinskih podjetij in so temelj slovenskega gospodarstva, veliko pa prispevajo tudi k socialni stabilnosti države.

Dr. Jožko Peterlin, Smartfin: »Družinsko podjetje je več kot le podjetje. Žal prevečkrat vidimo, da to podjetje koristi le egu ene generacije, naslednja generacija pa lahko v njem vidi le bankomat.«

Za družinska podjetja velja, da so v večinski lasti ene ali več družin, v njih sta zaposlena vsaj dva družinska člana, ki praviloma tudi vodita podjetje. Če družinski člani dobro sodelujejo in imajo veliko zmožnost prilagajanja na vedno nove izzive, so družinska podjetja lahko izjemno konkurenčna. Vendar mora družina poskrbeti tudi za prenos podjetja na novo generacijo, da ne postane predmet prodaje. To pa je velik izziv, s katerim se podjetja spoprijemajo bolj ali manj uspešno.

Prav to je fokus 17. Poslovno-finančnega sejma, na katerem bodo predstavniki izbranih družinskih podjetij predstavili svoje dobre prakse pri upravljanju podjetja.

Glavni namen sejma je krepiti znanje o učinkovitem vodenju poslovnih financ med malimi in srednje velikimi slovenskimi podjetji. Na 17. Poslovno-finančnem sejmu bomo razkrili in povezali ključne vidike spreminjajočih se poslovnih financ skozi generacije. Zgodbe o uspehu in izzivih vodilnih podjetij bodo iz prve roke predstavili tisti, ki so na polju poslovnih financ pustili svoj pečat. Strokovno povezovanje teh zgodb bo prevzel ugledni poslovni finančnik dr. Jožko Peterlin, ki je tudi programski vodja dogodka.

Ne zamudite: izjemna predavanja, okrogla miza, mreženje in veliko nasvetov

Dr. Jožko Peterlin: »Bogato, nezadolženo družinsko podjetje ni uspeh. Uspeh za družinsko podjetje je, da ostane v družini.« FOTO: Igor Zaplatil/Delo Foto Zaplatil Igor

Na sejmu boste deležni neprecenljivega vpogleda v dobre poslovne in finančne prakse podjetij, ki bodo z vami delila svoje bogate izkušnje in inovativne pristope za oblikovanje trdne finančne prihodnosti vašega podjetja.

Zanimivi govorci bodo predstavili, kako financirati družbe v rasti in izzive prehoda iz s. p. v d. o. o., kako upravljati obratni kapital, kako se pravilno zadolževati.

Na okrogli mizi pa boste lahko slišali, kakšni so pogledi nekaterih direktorjev in strokovnjakov na dileme financiranja prodaje in razvoja v podjetju.

17. PSF je edinstvena priložnost, da pridobite dragocena znanja, razširite svojo mrežo poslovnih stikov, kar je eden od dejavnikov dolgoročnega uspeha vašega podjetja. Pridružite se najboljšim na 17. poslovno-finančnem sejmu, kjer se srečajo znanje, izkušnje in priložnosti za vaše podjetje.

Kdo v vašem podjetju vodi finance, imate svojega finančnika?

Tako kot vsa podjetja se tudi družinska vsako leto spopadajo z različnimi izzivi pri vodenju poslovnih financ, zagotavljanju plačilne sposobnosti in krepitvi finančne bonitete.

Večina teh podjetij nima niti svojega računovodstva, kaj šele finančnika. To še ne pomeni, da ga morajo družinska podjetja nujno zaposliti, zelo koristno pa je, da se lastniki naučijo, kaj in kako je treba delati, da ne bodo imeli finančnih težav.

Na 17. Poslovno-finančnem sejmu bomo letos še posebej veliko pozornosti namenili financam v malih in srednje velikih družinskih podjetjih. Iz prve roke boste od najboljših v svojem poslu izvedeli, kako doseči plačilno sposobnost podjetja, kako obvladovati denarne tokove v podjetju, kakšne so posledice investiranja na obratni kapital in mnogo več.

Skozi predstavitve dobrih praks vodenja financ boste v upravljanje svojega podjetja lahko dodali tisti gradnik, ki vam bo pomagal, da boste še uspešnejši, da bo tudi pri vas prenos med generacijami izpeljan čim bolj mehko in brez težav ter da boste popravili morebitne napake pri poslovodenju.