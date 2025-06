Ali za nakupe delnic in obveznic potrebujemo trgovalni račun pri ILIRIKI?

S trgovalnim računom pri ILIRIKI lahko kupujemo in prodajamo delnice slovenskih podjetij, kot so Krka, NLB, Luka Koper, Petrol, Telekom Slovenije, Sava Re in Zavarovalnica Triglav, pa tudi delnice svetovno znanih podjetij, kot so Apple, Microsoft, Nvidia, Novartis itd.

Za vlaganje v delnice in obveznice – tako doma kot v tujini – je trgovalni račun nujna osnova, saj zakonodaja zahteva, da so vse finančne naložbe varno vodene prek takšnega računa. Trgovalni račun nam namreč omogoča, da svoje naložbe varno in pregledno upravljamo ter hranimo. S trgovalnim računom pri ILIRIKI spremljamo stanje svojih delnic, prejemamo dividende in urejamo vse, kar je povezano z našimi naložbami.

Postanite lastniki najboljših slovenskih delniških podjetij ILIRIKA je največja slovenska borznoposredniška družba, ki že 30 let omogoča uspešno kupovanje delnic tako doma kot tudi na svetovnih finančnih trgih. Ponujajo zanesljivo, varno in preprosto pot do nakupa delnic in obveznic. S pomočjo ILIRIKE lahko postanete lastniki najboljših slovenskih delniških podjetij, pa tudi svetovnih velikanov. Postopek odpiranja trgovalnega računa je preprost in hiter.

Zakaj ILIRIKA?

Borznoposredniška družba ILIRIKA omogoča enostavno in hitro odprtje trgovalnega računa, bodisi po spletu, osebno v poslovalnici ali v kateri koli od 289 poslovalnic Pošte Slovenije.

S platformo ILIRIKA Online lahko svoj portfelj spremljate kjer koli in kadar koli, kar je še posebej priročno med letnimi dopusti. Na plaži, ob bazenu ali med potovanjem, preprosto in brez skrbi prek mobilnih naprav ostanete vedno v stiku s svojim naložbenim portfeljem. Poleg tega osebna podpora ILIRIKE zagotavlja, da ste vedno v dobrih rokah.

ILIRIKA je zanesljiv slovenski partner za vse, ki želijo svoje premoženje varno in pregledno upravljati ter izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo domači in svetovni trgi.

Kako odprem trgovalni račun pri ILIRIKI?

To lahko storite na tri preproste načine:

osebno v poslovalnici ILIRIKE v Ljubljani ali Mariboru,

po spletu z videoidentifikacijo

ali v kateri koli od 289 poslovalnic Pošte Slovenije, kjer vas prijazno usmerijo naprej.



Ko imate račun odprt, nakažete sredstva na svoj trgovalni račun ali nanj prenesete delnice in obveznice. Na platformi ILIRIKA Online preprosto izberete delnice, ki jih želite kupiti ali prodati, določite količino ter ceno in oddate naročilo.

Celoten postopek je enostaven in dostopen tudi za začetnike, saj ILIRIKA zagotavlja podporo in jasna navodila.

Za koga je primeren trgovalni račun pri ILIRIKI?

Ali ste začetnik? ILIRIKA vam omogoča, da postanete lastnik najboljših slovenskih in svetovnih podjetij. FOTO: GettyImages

Trgovalni račun pri ILIRIKI je primeren za vse, ki želijo kupovati delnice in obveznice. Ne glede na to, ali ste začetnik, ki želi narediti prvi korak v svet delnic, ali že imate izkušnje z vlaganjem, ILIRIKA omogoča, da postanete lastnik najboljših slovenskih in svetovnih podjetij.

Primeren je za posameznike, ki želijo vlagati za svojo prihodnost, družine, ki želijo poskrbeti za varno prihodnost otrok in vnukov, in podjetja, ki želijo razpršiti in oplemenititi svoja sredstva.

Trgovalni račun omogoča varno, pregledno in preprosto upravljanje delnic in obveznic, spremljanje stanja v delnicah in obveznicah ter nadzor nad prejemanjem dividend. Je ključni in potreben korak za vsakogar, ki želi kupovati delnice in obveznice.

