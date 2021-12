Američani v novo leto brez igrač, Japonci brez krompirčka

V nadaljevanju preberite:

Epidemija in z njo povezani dogodki so spremenili ustaljene nabavne verige, pa tudi vedenje ljudi. To pa je marsikje prineslo nevšečnosti, ki so se zdele skoraj neverjetne za sodobni svet. In pomanjkanje toaletnega papirja še zdaleč ni edina malenkost, ki je občasno primanjkuje na policah. Zakaj Američanom primanjkuje igrač, zakaj morajo Japonci zmanjšati obroke hitre prehrane in kaj je še v skromnejših zalogah, pa preberite v nadaljevanju.