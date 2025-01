Ameriški nakup Grenlandije bi lahko bil posel stoletja

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je Amerika v preteklosti že večkrat ubrala komercialni pristop k mednarodnim odnosom, so nakupi le redko potekali brez polemik. Ko je Thomas Jefferson leta 1803 kupil Louisiano in s tem podvojil velikost države, je moral odmisliti svoje navdušenje nad ustavnim konstruktivizmom, ki sicer zavrača tako drzne ukrepe zvezne oblasti. Štiriinšestdeset let kasneje, ko je takratni državni sekretar William Seward za 7,2 milijona dolarjev (danes 162 milijonov dolarjev) od Rusije kupil Aljasko, so to potezo poimenovali Sewardova norost. Danes velja dogovor o Aljaski za mojstrsko potezo, nakup Louisiane pa za največji dosežek enega največjih ameriških predsednikov. Z današnjega vidika je vrednost obeh poslov izjemna.