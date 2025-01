Da bi videl v svojo prihodnost, Dodik zre v Grenlandijo

V nadaljevanju preberite:

»Če imajo ZDA pravico do Grenlandije, potem ima tudi Srbija pravico do Republike Srbske,« je za balkansko podružnico ruske državne televizije RT povedal Milorad Dodik, predsednik entitete Republika Srbska v Bosni in Hercegovini. Medtem ko ljudi v entiteti zebe, ker največja tamkajšnja termoelektrarna nima za premog, srce Dodika, zvestega podpornika ruskega predsednika Vladimirja Putina, grejejo ideje Donalda Trumpa o spreminjanju meja.

Republiko Srbsko so obsežne ameriške sankcije pahnile v hude finančne težave, zaradi napačnih poslovnih odločitev v preteklosti pa ne zmore zagotoviti niti premoga za svojo največjo termoelektrarno, ki je tako sredi zime obstala, a nič od tega prvega moža te entitete ne odvrača od razmišljanja o prihodnosti, v kateri vidi bosanske Srbe v ločeni državi od preostanka BiH.