(KOLUMNA) Točno opoldne na Pensilvanski aveniji

V​ ponedeljek točno opoldne se bo po določilih dvajsetega amandmaja k ameriški ustavi začel drugi predsedniški mandat republikanca Donalda Trumpa. V zunanji politiki je že obljubljal izbruh pekla. Zadnji dogovor o premirju med Hamasom in Izraelom, ki ga je zahteval, kaže, da je pomagalo; ameriškega nacionalista pa se bojijo tudi številni zavezniki. Pri tem pa je Trump samo simptom sodobne ameriške malaise in so ga volivci izvolili zaradi slabšega življenja pod »starim režimom«. V prelomnih časih novih tehnologij in starih konfliktov ta lekcija ne bo omejena na ZDA.