Ameriški ponudnik požarnih zidov, ki ni odvisen od Azije

Palo Alto, ameriško podjetje za kibernetsko varnost, je vodilno na področjih zaščite omrežij, oblaka in poslovnih procesov, kar jim omogoča visoke marže. Prehod v oblak in pristop ničelnega zaupanja krepita njihov položaj, napredna avtomatizacija pa povečuje vrednost za stranke. Njihove celovite platforme z raznolikimi aplikacijami zagotavljajo zanesljivost, prehod k drugim ponudnikom pa je za stranke tvegan in drag, zato te ostajajo zveste.

Kibernetska varnost postaja čedalje bolj zapletena zaradi vse večjih groženj, ki jih prinašata razširjena digitalna prisotnost in hibridni način dela. Zato morajo podjetja zaščititi vire v oblaku in na strežnikih ter se soočajo s tveganji, kot so omrežni vdori, zlonamerna programska oprema, regulatorne kazni in izguba ugleda. IT-varnostne ekipe iščejo celovite platforme, kar je priložnost za Palo Alto, ki z enotno platformo olajša upravljanje, omogoča nadgradnje in navzkrižno prodajo namesto razdrobljenih rešitev, ki ustvarjajo podatkovne silose.

Že več kot tri četrt podjetij s seznama Forbes Global 2000 so stranke Pala Alta, polovici od njih so prodali vse tri njihove platforme. Stranke cenijo celovito kibernetsko varnost, ki je v ponudbi. Tako nenehno privlačijo nove stranke in širijo svojo bazo. Stranke pogosto nadgrajujejo module ali kupujejo dodatne platforme, kar krepi vlogo Pala Alta v njihovem IT-ekosistemu in povečuje vrednost poslov skozi njihov življenjski cikel.

GRBIČ Aleš, upravljalec naložb KBM Infond, 23.1.2017, Maribor [avtor:Regent Tadej] Foto Tadej Regent/delo Regent Tadej

Opozorili so, da trenutne negotovosti v makroekonomskem okolju, kot so politične odločitve (npr. DOGE in carine) ter nihanja v potrošniškem povpraševanju pri strankah sprožajo več vprašanj, kar podaljšuje prodajne cikle. Kljub temu kibernetska varnost ostaja razmeroma odporna kategorija, saj stranke ob geopolitičnih napetostih, ki povečujejo tveganje za napade iz držav, še bolj poudarjajo potrebo po ustrezni zaščiti. Poleg tega je Palo Alto izpostavil prednost svoje platforme, ki v stroškovno občutljivem okolju strankam pomaga znižati skupne stroške.

Združitev oblačnih platform

Trenutno povpraševanje po varnostnih izdelkih v javnem sektorju upada, komercialni sektor pa ostaja stabilen zlasti za zaščito identitet in podatkov, povezanih z umetno inteligenco. Stranke so previdne pri novih poslih zaradi negotovih makroekonomskih obetov, čeprav so proračuni za letos zastavljeni z rastjo. Zanimivo je, da so edini večji ponudnik požarnih zidov, ki v celoti testira in sestavlja izdelke v ZDA, kar jim omogoča ohranjanje marž in konkurenčnejše cene v primerjavi s tekmeci z dobavnimi verigami, močno odvisnimi od Azije.

gibanje Cene Delnice Pal oAlto

Pred kratkim so združili platformi za oblak in Cortex, s čimer so poenotili tehnološko osnovo in zmanjšali število platform s treh na dve (Prisma Access, Cortex Cloud), saj menijo, da bosta varnost oblaka in SOC (Security Operations Center) vse bolj povezana. Nova rešitev strankam obljublja boljše zmogljivosti in nižje stroške, a rast oblačnega poslovanja zaostaja, saj stranke pogosto izberejo Wiz ali vgrajene rešitve IaaS, zato Palo Alto oblak povezuje s Cortexom.

Palo Alto je pospešil prehod strank QRoC na Cortex, ki zdaj podpira tudi telemetrijo tretjih ponudnikov. To spodbuja uporabo, a trg ostaja zadržan. Prehod zahteva spremembo miselnosti glede ML/AI (strojnega učenja in umetne inteligence) ter tudi do 50 odstotkov višje stroške za boljšo odzivnost, kadre in varnost. Palo Alto cilja na velika podjetja, kjer so glavni konkurenti Google Chronicle, Splunk in Microsoft; CrowdStrike ostaja močnejši v srednjem segmentu.