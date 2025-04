Imperij prestiža v svetu negotovosti

Moët Hennessy Louis Vuitton je sinonim za razkošje, prefinjenost in globalno gospodarsko moč. S skoraj 84 milijardami evrov prihodkov lani in več kot 215.000 zaposlenimi po svetu je francoski koncern največji igralec v industriji luksuznih dobrin. Pod svojim okriljem združuje 75 prestižnih blagovnih znamk, med katerimi izstopajo Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Marc Jacobs, Berluti, Kenzo, Tiffany & Co., Bvlgari, TAG Heuer, Hublot, Moët & Chandon in Dom Pérignon.

Za temi ikoničnimi imeni je premišljena in decentralizirana poslovna strategija, ki skupini omogoča izjemno prožnost in odpornost v vse bolj nepredvidljivem globalnem okolju. Vsaka blagovna znamka deluje z visoko stopnjo samostojnosti, kar spodbuja hitro odločanje, inovativnost in ohranjanje edinstvene identitete ter dediščine posamezne znamke. Temelj uspeha je tudi diverzifikacija – tako geografska kot izdelčna – ter vertikalna integracija, ki omogoča popoln nadzor nad celotno verigo vrednosti: od izbire surovin, proizvodnje do distribucije prek lastnih prodajnih kanalov. LVMH se zavestno izogiba množični distribuciji, popustom in nepooblaščenim prodajnim kanalom, s čimer ohranja občutek ekskluzivnosti in nadzor nad dojemanjem svojih znamk. Zvestoba kupcev je izjemna – mnogi njihove izdelke dojemajo kot dolgoročne naložbe. Skupina posluje v petih poslovnih segmentih, najpomembnejši med njimi pa sta moda in usnje, ki ustvarjata skoraj polovico vseh prihodkov in kar tri četrtine celotnega dobička.

Tudi finančno podjetje izkazuje odličnost. Z nizko zadolženostjo in letnim prostim denarnim tokom v višini okoli 11 milijard evrov sodi med najmočnejša podjetja v panogi. Približno polovico denarnega toka namenja dividendam, drugo polovico pa investicijam in prevzemom, kar omogoča rast in utrjevanje konkurenčnega položaja.

Poleg gospodarskega ima velik tudi kulturni, družbeni in ekološki vpliv, saj se zaveda svoje širše družbene in okoljske odgovornosti. S strategijo LIFE 360 si prizadeva za zmanjševanje ogljičnega odtisa, prehaja na uporabo trajnostne embalaže ter uvaja obnovljive vire energije.

A tveganja ostajajo. Geopolitične napetosti, protekcionistični ukrepi, okoljski pritiski in hitro spreminjajoče se potrošniške navade, predvsem na rastočih trgih, lahko vplivajo na prihodnjo uspešnost poslovanja. Vendar zgodovina kaže, da se je LVMH iz vsake krize – od svetovne finančne krize leta 2008 do kitajskega upada povpraševanja – pobral najhitreje med vsemi konkurenti.