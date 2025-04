Airbus v najdražjem segmentu letal nima konkurence

Airbus je eno največjih podjetij na področju letalstva in obrambe. Njihova izrazita konkurenčna prednost temelji na stroških prehoda strank k drugemu ponudniku, patentih in licencah. V segmentu komercialnih letal z več kot 130 sedeži imata z Boeingom duopol. Oba pridobivata delež na precej obleganem trgu srednje dolgih letov. Zanimivo je, da stranke ostanejo z njimi, kljub temu da je imel njihov segment obrambe in vesolja občutne prekoračitve stroškov pri razvoju transportnega letala A400M. Ampak alternativnih ponudnikov je v resnici malo, stroški prehoda k drugemu ponudniku pa so visoki. Za naročnike iz obrambnega programa je ceneje ostati, saj je le malo ustreznih alternativ. Podobna zgodba je z njihovimi helikopterji, ki imajo tudi izrazite konkurenčne prednosti. Zanje je značilno, da imajo izredno donosno poprodajno servisno poslovanje.

Vstopne ovire so visoke

Segment proizvodnje komercialnih letal ima visoke ovire za vstop novih konkurentov. Proizvodnja je tehnično zahtevna, regulativa pa obsežna. Tako Airbusu kot Boeingu vstopne ovire koristijo, saj delujeta v duopolu na globalnem trgu velikih potniških letal. Večina novih naročil na letalskem trgu se bo pokazala v rasti prihodkov obeh ključnih proizvajalcev. Zelo verjetno bo povpraševanje letalskih družb po njunih izdelkih ostalo dovolj visoko in trajno, da bosta dolgoročno ustvarjala relativno visoke donose na investirani kapital. Prilagojeni donos na investirani kapital Airbusa znaša 27 odstotkov, Boingov pa 21, druge konkurence pa povprečno 18,8 odstotka.

delnica airbus Foto Tt Igd

Za trg, za katerega je značilno pomanjkanja alternativnih dobaviteljev letal, so njihovi izdelki izredno pomembni za stranke. Kot argument za visoke stroške prehoda veljajo zelo dolgi proizvodni cikli. Dolga življenjska doba letal, ekonomika njihovega poslovanja ter dejstvo, da obstajata le dva globalna dobavitelja, je okolje, v katerem poteka dolgoročna konkurenca med Boeingom in Airbusom. Trenutno Boeing ponuja vrhunske izdelke v kategoriji širokotrupnih ali dolgolinijskih letal, Airbus pa uživa prednost na dolgem dosegu ozkotrupne kategorije, znane tudi kot segment srednjega trga.

GRBIČ Aleš, upravljalec naložb KBM Infond, 23.1.2017, Maribor [avtor:Regent Tadej] Foto Tadej Regent/delo Regent Tadej

Airbusov segment komercialnih letal obsega okretna ozkotrupna letala, ki so idealna za učinkovito upravljanje kratkih letov, ter velika, širokotrupna, ki se običajno uporabljajo za dolge oz. medcelinske polete. V zadnjem času so se naročila ozkotrupnih znatno povečala zaradi globalnega porasta nizkocenovnih prevoznikov in izboljšane tehnologije. Ta omogoča manjšim letalom opravljanje letalskih poti, ki so bile prej nedonosne. Poleg tega so se domači leti po pandemiji veliko hitreje obnovili kot mednarodni. Zato letalske družbe raje naročajo manjša letala namesto večjih. Ključno je, da Airbus v najdražjem segmentu ozkotrupnih letal nima konkurence. Model A321XLR ponuja bistveno večji doseg kot načrtovani boeing 737 MAX10, ki mogoče ne bo pripravljen za uporabo pred koncem leta 2025. V segmentu širokotrupnih letal je pričakovana rast občutno nižja, saj bodo novejša ozkotrupna nadomestila širokotrupna. Trenutna naročila kažejo, da ima trg raje boeinge 777, 777X in 787 kot airbus A350.

Prisotni tudi v obrambi

Airbus ima tudi segment obrambe, a ta dosega le dobrih deset odstotkov celotnega dobička iz poslovanja. Ta segment bo v prihodnjih desetih letih imel nadpovprečno rast, saj je EU prilagodila zakonodajo, ki omogoča državam višje izdatke za obrambo, in razrahljala pravila fiskalne vzdržnosti.