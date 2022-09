Banke opozarjajo na previdnost pri spletnih goljufijah

Banke in hranilnice v zadnjih dneh zaznavajo povečano število lažnih sporočil prek elektronske pošte, ki jih prejemajo njihove stranke, opozarjajo v Združenju bank Slovenije in komitentom svetujejo, da ne odpirajo povezav in ne vnašajo svojih podatkov.

V sporočilih se pošiljatelj izdaja kot pošiljatelj banke ali druge zunanje institucije in prejemnike sporočil vodi na lažno spletno stran (recimo skriva se za pretvezo, da je kreditna kartica blokirana ali gre za izboljšanje varnostnih ukrepov) ter od prejemnikov zahteva obvezno potrditev ali aktivacijo z vnosom osebnih in kartičnih podatkov.

Tako pridobljene podatke nato zlorabijo za izvajanje nepooblaščenih plačil predvsem na tujih spletnih straneh, in sicer v breme vašega bančnega računa ali plačilne kartice.

»Javnost oziroma stranke bank in hranilnic ponovno opozarjamo, da prejemniki morebitnih tovrstnih sporočil ne klikajte na povezavo v sporočilu, ki jo prejmete na elektronsko pošto ali na mobilni telefon. Tako sporočilo, ki je uvod v prevaro, je treba takoj zbrisati. Če dvomite o prejeti pošti ali ste v lažno spletno banko morebiti že vnesli svoje identifikacijske podatke, nemudoma pokličite kontaktni center banke ali svojega osebnega bančnika ter kartico blokirajte,« sporočajo iz ZBS.

Bančniki opozarjajo, da banke ali hranilnice od strank nikoli ne bodo zahtevale, da vnašajo svoje osebne podatke ali podatke o karticah v spletne povezave, poslane prek elektronske pošte ali sporočil SMS. To je lahko prvi znak, da gre za prevaro.