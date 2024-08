Banke poplačujejo kreditojemalce v frankih

Banke so prvim kreditojemalcem v švicarskih frankih, ki so proti bankam zmagali v sodnem postopku, izplačale denarne zahtevke, so sporočili iz združenja kreditojemalcev v frankih.

Kreditojemalec, ki je uspel v sporu in leta 2023 dobil pravnomočno razsodbo o ničnosti, je čakal na vračilo tožbenega zahtevka v višini 67.800 evrov, saj je banka vložila revizijo na Vrhovno sodišče RS. Revizija je bila s sklepom zavrnjena, odvetnik kreditojemalca pa je banko pozval k plačilu zneska z zamudnimi obrestmi. Banka je v dveh dneh poravnala znesek v višini 81.700 evrov, so sporočili iz Združenja frank.

V drugem primeru je okrožno sodišče v Ljubljani odločilo, da mora banka tožniku vrniti celoten znesek preplačila v evrih, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od leta 2014 dalje, ko je bil kredit v celoti predčasno odplačan. Tudi pri tej sodbi gre za pomembno odločitev, predvsem kar se tiče obrestnega dela, saj je sodišče zavzelo stališče, da se banka kot profesionalna stranka nikakor ne more sklicevati na to, da se ob sklepanju ni zavedala tveganj, ki jih je prevalila na kreditojemalca. Ker je bilo kršeno načelo dobre vere, pa je banka dolžna plačati zamudne obresti od dneva poplačila kredita dalje, so še sporočili.

Po podatkih Združenja Frank število vloženih tožb nenehno narašča in čeprav postopki tečejo hitreje, kot so v preteklosti, bi morali biti še bistveno hitrejši, da bodo lahko vsi kreditojemalci dočakali pravico v razumnem roku, so dodali.