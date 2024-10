Bencin od polnoči dražji za 1,2 centa, dizel pa za 1,4 centra

Regulirane cene naftnih derivatov bodo od polnoči višje. Liter 95-oktanskega bencina bo zunaj avtocest in hitrih cest naslednjih 14 dni z 1,469 evra dražji za 1,2 centa, cena litra dizla pa bo z 1,499 evra višja za 1,4 centa. Liter kurilnega olje se bo podražil za 1,3 centa na 1,105 evra, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Dvig cen je bil glede na dogajanje na naftnem trgu pričakovan, vlada pa se ni odločila za spremembe trošarin.

Trošarina za 95-oktanski bencin tako ostaja pri 0,49693 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa pa bo v novem 14-dnevnem obdobju treba za to pogonsko gorivo plačati 1,469 evra na liter. V iztekajočem se dvotedenskem obdobju je cena 1,457 evra na liter.

Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po ocenah pristojnega ministrstva za liter odšteti okoli 1,507 evra.

Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini, ki ostaja pri 0,45878 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest v novem obdobju stal 1,499 evra na liter, medtem ko je danes cena še pri 1,485 evra.

Če ne bi regulirali cen, bi liter dizla po ocenah ministrstva glede na trenutne tržne razmere stal okoli 1,537 evra.

Trošarina za liter kurilnega olja bo medtem ostala pri 0,19522 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju pa bo za to gorivo za ogrevanje treba plačati 1,105 evra na liter. Danes je cena še pri 1,092 evra na liter.

Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po oceni ministrstva za liter kurilnega olja treba odšteti precej več, okoli 1,202 evra.

Tudi najvišje dovoljene marže trgovcev ostajajo nespremenjene. V skladu z vladno uredbo lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene teh naftnih derivatov se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.