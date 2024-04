Bogate podpore obnovljivim virom ne prepričajo vseh

V nadaljevanju preberite:

Po novih predpisih lahko občine za praviloma večje sončne elektrarne dobijo 730 evrov podpore na kilovat nazivne moči. To so še večje podpore, kot jih lahko dobijo investitorji v vetrne elektrarne, 350.000 evrov na megavat moči, tudi s tem, da bo center za podpore pri Borzenu ob gradbenem dovoljenju občini izplačal 200.000 evrov podpore na megavat moči. Vetrnic tako rekoč nimamo, število vlog za sončne elektrarne pa je s koncem neto merjenja upadlo za 90 odstotkov. Pomisleki so predvsem glede omrežij in obveznosti za lastnike večjih streh.