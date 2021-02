Cantarutti bo očitno prevzel vodenje GZS

Nekdanji državni sekretar na gospodarskem ministrstvubo aprila postal generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in na tem mestu nasledil. Upravni odbor GZS bo o njem odločal prihodnji teden in ga izbral med 10 protikandidati, je poročala Televizija Slovenija »Bil je predlagan od ene izmed naših enot. Obravnavali smo več imen, približno 10 renomiranih gospodarstvenikov, zborničarjev ali kombinacije obojega, kot je tudi v tem primeru, in se potem skupaj odločili,« je za TV Slovenija povedal predsednik GZS. Kot je dodal, ima Cantarutti kompetence iz gospodarstva, GZS in z ministrstva, kar da je v tem trenutku zelo zaželeno.Cantarutti je med drugim delal v Javorju in bil direktor centra za mednarodno poslovanje na GZS. Od decembra 2014 do julija lani je bil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu. Veljal je za enega najtesnejših sodelavcev gospodarskega ministra. Mediji so ugibali, da je bil njegov odhod povezan z domnevnimi nepravilnostmi pri nabavi zaščitne opreme v času epidemije covida-19. Nato je bil zaposlen v Elektru Ljubljana.Sonja Šmuc je štiriletni mandat na čelu GZS nastopila septembra 2017. Z mesta generalne direktorice se tako poslavlja predčasno in bo mandat skladno s sporazumnim dogovorom zaključila 28. februarja. Do imenovanja ter nastopa funkcije novega generalnega direktorja bo kot v. d. to delo opravljal izvršni direktor GZS