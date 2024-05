Čas razcveta bank in zavarovalnic

Večina družb, ki so doslej objavile svoje bilance, je poslovala odlično, izjema sta Petrol in Cinkarna Celje. Najbolj sta vlagatelje z odličnimi rezultati presenetili obe kotirajoči zavarovalnici, še posebej Sava Re, ki je po čistem dobičku že skoraj ujela sicer veliko večji Triglav. Zavarovalnica Triglav namreč zbere 60 odstotkov več premij kot Sava Re, v prvem četrtletju pa so ustvarili le 24 odstotkov višji dobiček kot manjša konkurentka.

Vlagatelji v slovenske delnice zadnjih šest mesecev doživljajo pravo renesanso, saj indeks Ljubljanske borze SBITOP nezadržno raste že od lanskega novembra. Aprila smo sicer doživeli rahel popravek borznih tečajev, saj so se vlagatelji odločili, da poberejo nekaj dobička z mize, nato pa so sledile objave finančnih rezultatov prvega četrtletja.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Predvajajte video in nadaljujte z branjem članka.

Vlagatelji v slovenske delnice zadnjih šest mesecev doživljajo pravo renesanso, saj indeks Ljubljanske borze SBITOP nezadržno raste že od lanskega novembra. Aprila smo sicer doživeli rahel popravek borznih tečajev, saj so se vlagatelji odločili, da poberejo nekaj dobička z mize, nato pa so sledile objave finančnih rezultatov prvega četrtletja.

Večina družb, ki so doslej objavile svoje bilance, je poslovala odlično, izjema sta Petrol in Cinkarna Celje. Najbolj sta vlagatelje z odličnimi rezultati presenetili obe kotirajoči zavarovalnici, še posebej Sava Re, ki je po čistem dobičku že skoraj ujela sicer veliko večji Triglav. Zavarovalnica Triglav namreč zbere 60 odstotkov več premij kot Sava Re, v prvem četrtletju pa so ustvarili le 24 odstotkov višji dobiček kot manjša konkurentka.

Saniran izpad zdravstvenega zavarovanja

Kljub temu smo z rezultati Triglava lahko zadovoljni, saj jim je uspelo nadoknaditi izpad premij dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki je bilo z novim zakonom lani ukinjeno. Delničarji Zavarovalnice Triglav bodo kljub slabemu finančnemu rezultatu v letu 2023 zaradi katastrofalnih poplav in ukinitve že omenjenega zavarovanja v drugi polovici junija dobili dividendo v višini 1,75 evra. Za tak predlog se namreč lahko zahvalimo državnim lastnikom, ki predvsem za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) potrebujejo vsakoletno izplačilo dividend.

Če se vrnemo nazaj na rezultate prvega kvartala Save Re, ne moremo mimo zgodovinsko najvišje dobičkonosnosti te zavarovalnice po kriteriju ROE oziroma donosu na kapital. Ta je bil v prvem trimesečju kar 18-odstoten, kar je odličen dosežek tudi v primerjavi z mednarodno konkurenco. V zadnjih letih je bil ta donos med 10 in 12 odstotki, v lanskem prvem četrtletju pa 13,4 odstotka.

INFOGRAFIKA: Delo

Letošnji rezultat gre večinoma pripisati res mirnemu začetku leta, kjer ni bilo večjih škodnih dogodkov in je kombinirani škodni količnik upadel celo na 83,8 odstotka. Vse, kar je pod 95 odstotki, se v zavarovalništvu šteje za uspeh. Vprašanje seveda je, ali lahko ta količnik ostane tako nizek tudi v preostalem letu, saj se največji škodni dogodki tradicionalno zvrstijo prav poleti in jeseni (toče, neurja, poplave, povečan avtomobilski promet).

Odličen dobiček in nova prevzemna tarča

Nova Ljubljanska banka je v začetku meseca organizirala Dan investitorjev, ki so se ga udeležili vlagatelji z vsega sveta. Njihove delnice kotirajo na Londonski borzi (poleg Ljubljanske borze seveda), obveznice pa v Luksemburgu in so tako dobro razpršene tudi med mednarodne vlagatelje.

Tudi NLB v zadnjih letih ustvarja odlične rezultate, v prvem četrtletju je njihov čisti dobiček znašal 140 milijonov evrov. V novi strategiji, ki so jo objavili na dnevu vlagateljev, napovedujejo eno milijardo evrov čistega dobička do leta 2030, kar je dvakrat več kot danes.

Ali bo k temu pripomogel tudi uspešen prevzem Addiko banke, pa ostaja veliko vprašanje, na katero bomo odgovor še nekaj časa čakali. V lastništvu omenjene banke se je namreč trdno zasidral srbski poslovnež Miodrag Kostić s prijateljskimi lastniki in prav lahko se zgodi spopad za večinski delež. NLB si Addiko želi predvsem zaradi njene hrvaške banke, pa tudi zaradi dodatnega povečanja tržnega deleža NLB v državah nekdanje Jugoslavije.