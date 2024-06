V skladišča prodirajo avtomatska vozila

V nadaljevanju preberite:

Viličarji in proces dela so ključni pri povečanju učinkovitosti skladišča. Optimalna oprema je seveda temelj učinkovitega procesa, kar podjetju prihrani čas in zmanjša potrebo po delavcih.

»Izbira pravega viličarja omogoča boljše optimiziranje skladiščnega prostora in kapacitete skladišča tako z vidika količine shranjenega materiala kot z vidika in/out operacij,« pravi Aleš Hrovat, direktor programa transportna mehanizacija v podjetju Gorenje GTI, ki zastopa viličarje Toyota.

In kaj odlikuje današnji viličar? »Sodoben skladiščni viličar je napredoval v mnogih pogledih. Predvsem so se izboljšali varnost, energetska učinkovitost in povezljivost s skladiščnimi sistemi (WMS),« je pojasnil Davor Vrečko, direktor družbe Linde Viličar.