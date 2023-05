Cene hrane so v zadnjem letu ponorele

V nadaljevanju preberite:

Slovenija ohranja razmeroma visoko rast cen izdelkov in storitev, ki sestavljajo košarico življenjskih potrebščin. Inflacija je v zadnjem letu dosegla deset odstotkov. Statistični urad jutri objavlja sveže podatke. Toda v ozadju te statistike so boleče podražitve izdelkov, med katerimi prednjačijo živila. Pogledali smo, kaj se draži, zakaj in kje bodo visoke cene ostale in kje lahko pričakujemo pocenitve.

Pri tem pa najvišji skoki cen izdelkov niso posledica energetske krize, ki nas je prizadela lani, ampak logističnih težav in celo manipulacij, ki so jih preprodajalci in trgovci izkoristili zaradi majhne konkurence. K rasti cen je pripomogla tudi država,...