Cepivo in cenejši dolar poganjata tečaje

V nadaljevanju preberite

Zanimanje vlagateljev za nakup delnic se povečuje po vsem svetu, razlogov za to pa je seveda kar nekaj. Najprej je to seveda prihajajoče cepivo, ki bo končalo najhujšo zdravstveno krizo v novejši zgodovini in spet zagnalo gospodarstvo, tako na strani ponudbe kot tudi povpraševanja.