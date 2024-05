Češki lastniki Alpine selijo del proizvodnje iz Žirov v BiH

Češki lastniki žirovskega izdelovalca športne in modne obutve Alpina, družba K&H iz skupine Franco, bodo zaprli del proizvodnje v Sloveniji in jo preselili v tovarno v Bosni in Hercegovini (BiH), so v češkem podjetju potrdili za Finance.si V sklopu reorganizacije po zagotovilih lastnikov v Žireh medtem ostajajo razvoj in prodajne ter podporne službe.

V žirovski Alpini, ki je s tedanje Družbe za upravljanje terjatev bank v češke roke prešla septembra 2022, so se že lani soočali s padcem prodaje in povečanjem zalog blaga, letos pa jim je dodatne težave zaradi slabe zimske sezone povzročil še padec povpraševanja na zimski diviziji. Del proizvodnje je zato obstal, vodstvo podjetja pa se je lotilo načrta stabilizacije podjetja.

Lastniki žirovske družbe so zdaj za Finance potrdili, da bodo zaprli "del proizvodnje" v Sloveniji, pri čemer niso specificirali, za kolikšen del gre. Z julijem bodo zaprli tudi proizvodnjo v Sarajevu. Proizvodne aktivnosti bodo preselili v drugo tovarno v BiH. Poleg Sarajeva imajo v tej državi podjetje še v Tešnju.

»Slab rezultat poslovanja, visoke zaloge ter nizka potreba po proizvodnih kapacitetah - naročila za proizvodnjo so se v letu 2024 razpolovila v primerjavi z naročili leta 2022 - so razlog, da se je vodstvo skupaj z lastniki odločilo za nadaljnje ukrepe, s katerimi bodo dosegli večjo učinkovitost in boljše rezultate poslovanja,« so za Finance.si zapisali v K&H.

»S tem bomo dosegli višjo produktivnost in učinkovitost ter hkrati proizvajali čevlje po bolj konkurenčnih cenah. Del proizvodnje še vedno ostaja v Alpini v Žireh,« so še navedli.

Češki lastniki so za Finance napovedali tudi, da v sklopu ukrepov za reorganizacijo in stabilizacijo poslovanja v Žireh ostajajo razvojni oddelek, prodaja in podporne službe. Letos bo sicer potekala reorganizacija vseh oddelkov, okvirna ocena zmanjšanja zaposlenih v celotnem podjetju do konca leta pa je 60. Načrte so v začetku maja predstavili tudi zaposlenim.