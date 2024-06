Okoljska študija za rudnik litija

Britansko-avstralski rudarski velikan Rio Tinto je objavil presojo vplivov projekta pridobivanja litija v Srbiji na okolje, potem ko so nasprotniki projekta podjetju in srbski vladi očitali netransparentnost. V študiji so zanikali navedbe, da bo projekt škodoval vodnim virom, prsti, biotski raznovrstnosti, kakovosti zraka in zdravju ljudi.

Po navedbah družbe Rio Tinto se na območju mesta Loznica na zahodu Srbije nahajajo zaloge litija, ki so med večjimi v Evropi. Gre za strateško dragoceno kovino, ki je bistvena za proizvodnjo baterij za električna vozila.

Projektu so ostro nasprotovali okoljevarstveniki in del civilne družbe, posledično pa je srbska vlada v začetku leta 2022 razveljavila sprejeti prostorski načrt za rudnik in ustavila projekt.

Nasprotniki projekta trdijo, da družba Rio Tinto in srbski predsednik Aleksandar Vučić nista ravnala transparentno in nista želela objaviti poročil o vplivih na okolje.

Družba Rio Tinto je v prejšnji teden objavljenem osnutku okoljske presoje obsodila »obsežno dezinformacijsko kampanjo, ki temelji na žaljivih elementih« in širi »neutemeljene trditve«, da bo projekt škodoval vodnim virom, prsti, biotski raznovrstnosti, kakovosti zraka in zdravju ljudi.

Da bi pomirila pomisleke in spremenila potek razprave okoli projekta, je multinacionalka obljubila uporabo »varne, zanesljive in preizkušene tehnologije«. Kot je navedeno v osnutku, naj bi bili na odlagališču rudarski odpadki tesno stisnjeni, da bi se tako zmanjšalo tveganje, da bi voda vplivala na suhe odpadke, »večplastne obloge iz gline in sintetičnih materialov« pa bi preprečile onesnaženje podtalnice.

Rio Tinto načrtuje tudi zasaditev »visokokakovostnega gozda«, ki bo nadomestil načrtovano odstranitev več hektarov vegetacije.

Predsednik srbske vlade Miloš Vučević je v televizijskem intervjuju v torek dejal, da se mora Srbija pogovarjati o vseh razvojnih projektih, tudi tistih, ki vključujejo litij. Njegova predhodnica Ana Brnabić je v začetku leta izjavila, da podpira projekt družbe Rio Tinto na zahodu države. STA