Cinkarna Celje je izboljšala napoved poslovanja

Cinkarna Celje je od januarja do junija letos ustvarila prihodke od prodaje v višini 100,3 milijona evrov, kar predstavlja štiriodstotno rast v primerjavi z istim obdobjem leta 2023. Rast je posledica povečanih prodajnih količin pigmenta titanovega dioksida, ki je osrednji program podjetja.

Prodaja na trg Evropske unije se je v primerjavi s preteklim letom povečala za deset odstotkov. K temu sta pripomogli večja prodaja titanovega dioksida in precej boljše povpraševanje po bakrovih fungicidih. Nemčija, ki je eden ključnih trgov, predstavlja 27,9 odstotka izvozne prodaje in 25,9 odstotka celotne prodaje podjetja.

Večja količinska prodaja

Čisti dobiček Cinkarne Celje je v prvem letošnjem polletju znašal 7,4 milijona evrov, kar je pet odstotkov več kot v istem obdobju lani. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je dosegel 8,8 milijona evrov, kar pomeni štiriodstotno rast v primerjavi z lani, EBITDA pa je znašal 15,5 milijona evrov, kar predstavlja 15 odstotkov dosežene prodaje. Rast so spodbudile predvsem večje količine pigmenta, medtem ko so se prodajne cene v drugem četrtletju izboljšale glede na prvo, vendar še vedno ne dosegajo prejšnjih vrhuncev. Podjetje pričakuje, da bodo končni rezultati za leto 2024 bistveno boljši od prvotnih načrtov, z ocenjenimi čistimi prihodki nad 200 milijoni evrov.

Cinkarna Celje se ponaša z izjemno močno bilanco in nizko ravnjo dolga, ki predstavlja le 0,05 odstotka vseh sredstev podjetja, kar kaže na izjemno finančno stabilnost. Skupna sredstva podjetja znašajo 249,7 milijona evrov, pri čemer denarna sredstva obsegajo 8,27 milijona evrov, dodatnih 46,4 milijona evrov pa je naloženih v kratkoročne zakladne menice. Skupna likvidna sredstva tako znašajo 54,67 milijona evrov, kar predstavlja trdno podlago za nadaljnje poslovne uspehe, investicije, odkupe lastnih delnic in izplačila dividend.

INFOGRAFIKA: Delo

Na globalnem trgu se Cinkarna Celje spopada z izzivi zaradi sprememb v povpraševanju in uvajanjem antidumpinških ukrepov proti kitajskemu pigmentu. Evropska komisija je pred kratkim sprejela začasne uvozne carine na titanov dioksid kitajskega izvora, ki znašajo med 14,4 in 39,7 odstotka. Podobni pogovori potekajo tudi v nekaterih drugih državah zunaj Evrope.

Globalna pričakovanja

Zaradi teh sprememb je Cinkarna Celje popravila svoja pričakovanja za leto 2024. Do konca leta pričakujejo več kot 200 milijonov evrov prihodkov (v primerjavi s prvotno načrtovanimi 187 milijoni evrov), EBITDA med 31 in 35 milijoni evrov (prvotni načrt je bil 19 milijonov evrov) in čisti dobiček od 15 do 18 milijonov evrov (prvotni načrt je bil štiri milijone evrov). V industriji se je v tem obdobju zgodila tudi pomembna transakcija, saj je podjetje Venator prodalo 50-odstotni delež v Louisiana Pigment Company družbi Kronos, ki zdaj v celoti obvladuje obrat.

Poleg dobrih poslovnih rezultatov je Cinkarna Celje v tem obdobju izvedla pomembne investicije v višini 5,4 milijona evrov. Te so bile usmerjene v programe z visokim potencialom rasti, zlasti na področju izboljšanja kakovosti in energetske učinkovitosti proizvodnje. Podjetje je nadaljevalo tudi prenovo kompetenčnega in plačnega modela ter projekte, osredotočene na trajnostni razvoj. Na domačem kapitalskem trgu Cinkarna Celje še naprej spada v domači investicijski venček.