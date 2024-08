Septembra sinhrono rezanje obrestnih mer

V nadaljevanju preberite:

Septembra se pričakuje znižanje obrestnih mer v ZDA, saj so šibki gospodarski podatki in inflacija Fedu omogočili prostor za ukrepanje. Fed bo verjetno znižal obrestne mere za 25 bazičnih točk, kar je skoraj zagotovljeno, razen če avgustovski podatki ne bodo presenetili. V Evropi se podobno pričakuje znižanje obrestnih mer, ECB bi jih lahko septembra prav tako znižala za 25 bazičnih točk. To je v skladu s pričakovanji, da bo gospodarska rast v ZDA in Evropi upočasnjena, kar bo vodilo do nadaljnjega zniževanja obrestnih mer v prihodnjih mesecih.