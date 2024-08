Zavarovalniški sektor kot odgovor na korekcijo

AXA, ena največjih globalnih zavarovalnic in upravljavcev premoženja, je v letu 2024 izvedla več strateških potez, zaradi katerih postaja njena delnica privlačna za vlagatelje. Zavarovalnica se je osredotočila na prestrukturiranje svojega portfelja, da bi se bolj posvetila svoji osnovni zavarovalniški dejavnosti.

Med ključnimi potezami je prodaja oddelka za upravljanje naložb (AXA Investment Managers) banki BNP Paribas za 5,4 milijarde evrov. Ta poteza omogoča zavarovalnici AXA poenostavitev poslovanja in večji poudarek na zavarovalniških storitvah, hkrati pa zagotavlja strateško partnerstvo z BNP Paribas za upravljanje njihovih življenjskih in varčevalnih sredstev.

Prevzem v Italiji

AXA je prav tako prevzela italijansko zavarovalnico Nobis Group za pol milijarde evrov, kar krepi njen položaj na italijanskem trgu premoženjskih in nezgodnih zavarovanj. Ta pridobitev bo zavarovalnico AXA v Italiji postavila na četrto mesto na trgu, kar odraža njeno zavezanost h krepitvi prisotnosti v strateško pomembnih regijah.

INFOGRAFIKA: Delo

Finančno stanje zavarovalnice AXA je močno, kar dokazuje njen impresivni rezultat za prvo polovico leta 2024. Poročala je o sedemodstotni organski rasti in štiriodstotnem povečanju dobička na delnico, podprtem z visokim razmerjem po direktivi Solvency II, pri 227 odstotkih. Ti rezultati poudarjajo močno sposobnost generiranja kapitala in operativno učinkovitost podjetja.

Poleg tega je AXA zavezana vračanju kapitala delničarjem. Zavarovalnica je napovedala program odkupa delnic v vrednosti 3,8 milijarde evrov in namerava vrniti do 75 odstotkov svojih dobičkov delničarjem v obliki dividend in odkupa delnic.

Cilj je več manjših strank

Strateški načrt zavarovalnice AXA za obdobje 2024–2026, imenovan »Unlock the Future«, se osredotoča na več ključnih pobud za spodbujanje rasti in učinkovitosti. AXA namerava razširiti svojo bazo strank, predvsem na področju premoženjskih in nezgodnih zavarovanj za mala in srednja podjetja na ključnih trgih, kot so Velika Britanija, Španija, Italija in ZDA.

Glede na navedeno smo lahko optimistični glede prihodnosti zavarovalnice AXA, saj ima jasno strategijo, ki bo omogočala dober nivo dividend in odkupov lastnih delnic. Ob tem lahko poudarimo tudi, da ima AXA v bilanci trenutno približno enako denarja in dolga, medtem ko ima zavarovalnica Allianz dvakrat več dolga kot denarja.

To daje prvi strateško prednost, saj lahko poleg organske rasti zasleduje rast s prevzemi tudi na tako, da si ob prihodkih s časom poviša se maržo. AXA ima kazalnik P/E malo pod 10 in 6,2-odstotni dividendi donos. Pri tem lahko omenimo, da je tudi kljub morebitni rahli gospodarski ohladitvi v Evropi in svetu poslovanje zavarovalnic dovolj robustno in sledi spremembam BDP z daljšim zamikom, poleg tega pa imajo zavarovalnice, še posebej v dobrih časih, kar visoko pogajalsko moč pri višanju cen svojih storitev.