Črna gora je ZDA izročila nekdanjega »kralja kriptovalut«

Črna gora je 31. decembra lani Združenim državam Amerike izročila Do Kvona, soustanovitelja Terraforma Labs, ki je vlagateljem v kriptovalute ob svojem propadu maja 2022 povzročil za 40 milijard dolarjev izgub.

Kvona in pet drugih oseb, povezanih s Terraformom Labs, so v ZDA obtožili prevar in finančnih kaznivih dejanj v zvezi z zlomom digitalnih valut terraUSD in luna. TerraUSD je bila zasnovana kot »stabilni kovanec«, vezan na stabilne valute, kot je ameriški dolar, kar naj bi preprečilo drastična nihanja cen. Vendar je stabilni kovanec izgubil svojo vrednost, kar je povzročilo izbris približno 40 milijard dolarjev tržne vrednosti in prizadelo imetnike terraUSD in njegove spremljevalne valute luna. Med njimi so bili tudi mnogi mali vlagatelji po vsem svetu.

Do Kvona, znanega tudi kot »kralja kriptovalut«, so v Črni gori aretirali marca 2023, ko je poskušal državo zapustiti s ponarejenim potnim listom in poleteti v Dubaj. Zaradi tega prestopka – uporabe ponarejenih dokumentov – je bil obsojen tudi na zaporno kazen, ki jo je že prestal.

Leto in pol postopkov

Vmes je 18 mesecev tekla vrsta pravnih bitk, saj so njegovo izročitev v zvezi s kaznivimi dejanji na področju kriptovalut zahtevale tako ZDA kot njegova domovina Južna Koreja. Konec lanskega leta je črnogorsko ministrstvo za pravosodje zavrnilo zahtevo Južne Koreje in dovolilo izročitev ZDA. Do Kvona so tako na silvestrovo na letališču v Podgorici predali agentom ameriškega Zveznega preiskovalnega urada (FBI). Črnogorsko ministrstvo za pravosodje je pojasnilo, da so se odločili za ZDA, ker so izpolnjevali večino pravnih kriterijev za ekstradicijo. Črna gora sicer nima sporazuma o izročanju ne z ZDA ne z Južno Korejo.

Kvona so v ZDA obtožili goljufije zaradi propada Terraforma Labs, ki je povzročil izgube v višini 40 milijard dolarjev. Propad podjetja je prizadel številne maloprodajne vlagatelje po vsem svetu. Terraform Labs je upravljal dve kriptovaluti, terraUSD in luno.

Ti sta maja 2022 izgubili več kot 99 odstotkov vrednosti v samo 48 urah, kar je povzročilo izgube v višini približno 40 milijard dolarjev. Katastrofalni dogodek je sprožil širši padec vrednosti kriptovalut, kar je privedlo do izgub v višini 400 milijard dolarjev na celotnem trgu kriptovalut. Januarja 2024 je Terraform Labs razglasil stečaj, kar je bil še en udarec za vlagatelje, ki so že prej utrpeli velike izgube.

Poravnava s Secom ni bila dovolj

Izročitev Do Kvona ZDA je pomemben korak v pravnih postopkih, saj bo moral zdaj odgovarjati na obtožbe pred ameriškimi sodišči. Že junija 2023 je dosegel poravnavo z ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo (Sec), ki je vključevala plačilo 80 milijonov dolarjev kazni. Poravnava je bila del širšega dogovora, ki je vključeval tudi prepoved sodelovanja v kriptovalutnih transakcijah. Kljub temu Kvon zanika kakršnokoli krivdo in trdi, da je bilo delovanje njegovih produktov vedno pregledno.

Pravni postopki so se nadaljevali tudi po poravnavi. Aprila 2023 je zvezna porota sodišča na Manhattnu razsodila, da sta Kvon in Terraform Labs odgovorna za prevaro kriptovalutnih vlagateljev. Kvona na sojenju ni bilo, saj je bil zaprt v Črni gori.

Posledice propada Terraforma Labs so bile daljnosežne. Poleg finančnih izgub so se pojavili tudi dvomi o stabilnosti tako imenovanih stabilnih kovancev (stablecoin), digitalnih valut, ki naj bi ohranjale stabilno vrednost. TerraUSD, ki je bil zasnovan kot stabilni kovanec, je s svojim propadom pokazal, kako ranljive so lahko tudi te vrste kriptovalut.

Primer Do Kvona je eden iz niza tistih, v katerih so kriptovalutni moguli utrpeli pravne posledice po padcu cen digitalnih žetonov leta 2022. Med njimi sta tudi Sam Bankman-Fried, ustanovitelj borze FTX, in Alex Mashinsky, nekdanji izvršni direktor posojilodajalca kriptovalut Celsius Network.

Pravni postopki proti Do Kvonu in drugim vpletenim še vedno potekajo, vendar je že jasno, da bo imel primer dolgoročne posledice za regulacijo in zaupanje v trg kriptovalut. Propad Terraforma Labs je izpostavil številne pomanjkljivosti v industriji kriptovalut, kar je sprožilo pozive k strožji regulaciji in boljšemu nadzoru nad digitalnimi valutami.

