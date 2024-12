Da ne bo elektrike, lahko izveste po SMS

V nadaljevanju preberite:

Kako zelo je električna energija prepletena z našimi življenji, se pogosto zavemo šele, ko je – zmanjka. Če se to zgodi zaradi udara strele ali kakšne druge napake na daljnovodnem omrežju, smo (seveda) zelo hvaležni elekrodistribucijskih ekipam, ki se trudijo napako odpraviti v najkrajšem času. Pogosto pa je slika povsem drugačna, če odklop električne energije »preseneti« na delovni dan, ko ni ne poletnih neviht in ne zimskega sneženja ...

»Tako rekoč vsakič, ko gremo na teren in zaradi vzdrževalnih del izklopimo uporabnike na določenem območju, poslušamo pritožbe. Najdejo se tudi taki, ki se zelo na glas jezijo,« je pred kratkim povedal vodja ekipe distribucijskega podjetja, ki je opravljala nadgradnjo opreme v podeželski transformatorski postaji.

Zaradi del je bilo od jutra do večera brez napajanja približno 350 uporabnikov, nekateri med njimi pa so se razburjali predvsem zato, ker za načrtovani izklop niso (pravočasno) vedeli. Jezilo jih je, da jim na razmeroma hladen dan ne bo delovalo ogrevanje ali pa ne bodo mogli opraviti kakšnih drugih del, ki so odvisna od napajanja z elektriko.