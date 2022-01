Decembra brezposelnih četrtina manj kot konec leta 2020

Decembra se je število registriranih brezposelnih oseb glede na november zvišalo za 590 oziroma 0,9 odstotka, na 65.969. V primerjavi z decembrom leta 2020 pa je bila brezposelnost manjša za skoraj četrtino (24,4 odstotka), so izračunali na državnem zavodu za zaposlovanje (ZRSZ).

Porast brezposelnosti je bil v zadnjem mesecu lanskega leta manjši kot je bilo značilno za decembre zadnjih let, kar pomeni, da so se ugodni trendi na področju zaposlovanja in gibanja brezposelnosti, ki so zaznamovali leto 2021, nadaljevali tudi ob koncu leta, sicer ugotavljajo na zavodu.

Na novo se je decembra lani na zavodu prijavilo 5956 brezposelnih oseb, kar je 23 odstotkov manj kot decembra 2020, zaposlilo se jih je 2916, približno toliko kot leto prej.

Delodajalci napovedujejo 33.000 zaposlitev

Slovenski delodajalci na splošno začenjajo leto s pozitivnimi pričakovanji in za prvo polovico letošnjega leta napovedujejo 33.000 novih zaposlitev in 2,8-odstotno rast zaposlovanja, pa kažejo izsledki zadnjega napovednika zaposlovanja ZRSZ. V njihovi anketi je sicer sodelovalo 2942 delodajalcev z več kot deset zaposlenimi, pri katerih je bilo zaposlenih 352.000 oseb

Podatki sicer že več mesecev kažejo, da se vse več delodajalcev sooča s pomanjkanjem delovne sile: v zadnjih šestih mesecih je bilo takih več kot polovica (51,2 odstotka) sodelujočih v anketi, pa tudi v prihodnje jih podoben delež – 52 odstotkov – pričakuje težave pri iskanju ustreznih kadrov.

Največ težav s pomanjkanjem delavcev imajo v gostinstvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Med poklici, pri katerih imajo delodajalci že nekaj časa najpogosteje težave pri iskanju ustreznih delavcev, so sicer zidarji, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, varilci, vojaki in delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih.