Dogovor med gospodarstvom, znanostjo in politiko o razvoju blaginje Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, Rektorska konferenca Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije so podpisale dogovor o strateškem sodelovanju in usklajenem naslavljanju na področju tehnološkega razvoja in inovacij.

Dogovor so v imenu organizacij podpisali predsednik vlade Robert Golob, predsednik GZS Tibor Šimonka, predsednik Rektorske konference Gregor Majdič in predsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih institutov Slovenije Gregor Anderluh.

Strateški cilji dogovora so povečanje skupnih javnih in zasebnih sredstev za znanstvenoraziskovalno, razvojno in inovacijsko dejavnost do leta 2027 na najmanj 2,8 odstotka BDP. Od tega bodo javna vlaganja v tem obdobju znašala najmanj odstotek BDP, še 1,8 odstotka bodo dodala vlaganja zasebnih partnerstev. Podpisnice dogovora si bodo prizadevale za povečevanje javnih vlaganj tudi po letu 2027.

Cilj dogovora je tudi izboljšanje raziskovalnega, inovacijskega in poslovnega okolja, davčna razbremenitev na področju raziskav in razvoja, debirokratizacija ter krepitev podpornega okolja.

Tretji cilj je krepitev izobraževanja vrhunskih kadrov, tudi na področju poklicev znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike, ki bo omogočilo širitev področij raziskav, razvoja in inovacij tako na univerzah in raziskovalnih zavodih s stabilnim financiranjem kot tudi v gospodarstvu in javni upravi.

Podpisnice so si za nalogo zadale tudi okrepitev izvajanja strategije pametne specializacije in strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP) ter sofinanciranje vzpostavitve pilotnih centrov in demonstracijskih objektov. Pospešitev povezovanja raziskovalnih organizacij, visokošolskega sistema in gospodarstva s poudarkom na prenosu kompetenc, izboljšanje infrastrukture na univerzah in v raziskovalnih zavodih s stabilnim financiranjem skladno s strateškimi načrti raziskovalnih organizacij ter z razvojnimi in inovacijskimi potrebami in potenciali gospodarstva.

Nastala naj bi tudi nova Agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS), ki bo skrbela za mehanizme pospeševanja raziskav in razvoja ter povezovanja akademske sfere, gospodarstva, javne uprave in nosilcev političnih odločitev. Za vzpostavitev stebra, ki bo skrbel za razvoj tehnoloških in netehnoloških (na primer socialnih in zdravstvenih) inovacij, je treba zagotoviti dodatna finančna sredstva. Predlagamo, da je agencija finančno podprta tudi s strani drugih ministrstev, in sicer glede na vsebine, ki jih zastopajo, ter da po veljavni raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije (RISS) pripravi akcijski načrt delovanja do leta 2030 ter spremlja njegovo izvajanje.

Predvidena je še ustanovitev posebnega sklada in mehanizmov za financiranje vseh faz razvoja inovativnih podjetij, ki bo izboljšal dostop do financiranja za mlada inovativna podjetja, zagotovil financiranje razvoja inovacij in omogočil prenos inovacij v gospodarstvo. Sklad se bo financiral iz evropskih kohezijskih sredstev, sredstev mednarodnih razvojnih bank in zasebnih (institucionalnih) vlagateljev.