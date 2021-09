Dom, prilagojen tudi težko gibljivim

V nadaljevanju preberite:

Minuli teden je na razstavišču Digitalnega središča Slovenije v ljubljanskem BTC podjetje Ripitz Inovacije predstavljalo rešitve, ki opozarjajo, da koncept pametnega doma vključuje še veliko več kot energetsko učinkovitost, optimalno delovanje sistemov v sodobnih stavbah in upravljanje v splet povezanih naprav na daljavo.



Slavko Medimurec, ki je s svojo dolgoletno prakso in izkušnjami inoviranja na tehničnem področju srce inovativnega tima podjetja, je prepričan, da je treba dosežke pametnih tehnologij uporabiti za pomoč invalidom, gibalno oviranim, na področju rehabilitacije po poškodbah in boleznih.

Funkcionalnosti pametnega doma je smiselno načrtovati dolgoročno.

Od pametne kuhinje, mize in omare do robota za pomoč pri negi bolnih.

Pripomočki morajo gibalno oviranim in starejšim omogočati neodvisno življenje, pravi Slavko Medimurec. FOTO: osebni arhiv

Minuli teden je na razstavišču Digitalnega središča Slovenije v ljubljanskem BTC podjetje Ripitz Inovacije predstavljalo rešitve, ki opozarjajo, da koncept pametnega doma vključuje še veliko več kot energetsko učinkovitost, optimalno delovanje sistemov v sodobnih stavbah in upravljanje v splet povezanih naprav na daljavo.Slavko Medimurec, ki je s svojo dolgoletno prakso in izkušnjami inoviranja na tehničnem področju srce inovativnega tima podjetja, je prepričan, da je treba dosežke pametnih tehnologij uporabiti za pomoč invalidom, gibalno oviranim, na področju rehabilitacije po poškodbah in boleznih. Vse pomembnejše je še eno vprašanja: kako tehnologija lahko pomaga, da si olajšamo vsakdanja opravila v starosti ali ob kronični bolezni – in pri tem čim dlje ohranimo samostojnost v lastnem domu.»Smiselno je, da ljudje načrtujejo dolgoročno. Ko v aktivni dobi gradijo dom, lahko vanj vključijo rešitve, ki jim bodo olajšale življenje v starosti – od pametne kuhinje do pametnega vrta,« pravi Medimurec.Inovator od leta 2016 živi hiši, ki je bila zasnovana na podlagi izkušnje, ki so jih poleg Medimurca kot vodje prispevali tudi drugi člani tima. Nastala je ničenergetska zgradba, ki omogoča postopno opremljanje s pripomočki oziroma sistemi, ki olajšajo opravljanje vsakodnevnih opravil.Pametni dom Ripitz, kot se imenuje projekt, je seveda mogoče zgraditi tudi drugje. Zahtevnim kupcem vseh generacij in starejšim z gibalnimi ovirami Ripizt Inovacije omogoča gradnjo na ključ, ki jo izvedejo njegovi kooperanti.Pametni dom je lahko opremljen z različnimi pripomočki, ki jih je v preteklih letih razvil Medimurec s svojim timom. Pametno otočno kuhinjo sestavlja blok vseh kuhinjskih elementov, ki se avtomatsko premikajo v vse smeri (vsak član družine si lahko nastavi svojo višino elementov). Primerna je za vsako družino, predvsem pa s svojo funkcionalnostjo ljudem z gibalnimi ovirami omogoča samostojna opravila brez pomoči drugih.Pametna vrtljiva miza ima v sredini posebno jedro, ki se dvigne; optimalno je prilagojena hranjenju ljudi s posebnimi potrebami in zahtevami.V pametno garderobno omaro je mogoče shraniti trideset oblek. Lastnik s pritiskom na sliko izbere določeno, ki se sama pripelje k njemu. Posebno primerna je za invalide, ki ne morejo dvigati rok.Velik del pametnih pripomočkov je Medimurec razvil v sodelovanju z Univerzitetnim inštitutom za rehabilitacijo Soča. Izdelek, ki je v praksi do zdaj najbolje zaživel, je specialna miza za učenje in računalnik. Miza ima elemente, ki so individualno nastavljivi v nekaj minutah, da se otrok z omejenim gibanjem za njo počuti varno in sproščeno ter svojo pozornost lahko usmeri na učenje ali delo z računalnikom. Do zdaj so jih izdelali okrog dvajset, pravi Medimurec. Druge rešitve vključujejo še večnamensko in ergonomsko mizo, pametno mizo za delo in hobi ter še marsikaj.Eden zadnjih projektov je prijemalna naprava oziroma robot lift4life, ki omogoča premikanje težko pokretnih in nepokretnih bolnikov ter tako močno olajša vsakodnevno delo in nego tistim, ki zanje skrbijo.»Drugi predstavljeni izdelki so razviti, na podlagi dokumentacije jih lahko izdelajo kooperanti. Ripizt Inovacije ni proizvodno podjetje, imamo razvoj in inženiring. Tako za te izdelke kot za pametni dom v celoti, od parcele naprej,« je povedel Medimurec.