Peter Bratuša in Špela Levičnik Oblak: On se boji premier, ona pajkov in kač

Peter Bratoša in Špela Levičnik Oblak sta v podkast Supermoč prinesla rock&roll življenja, kar smo tudi pričakovali. Zakaj? Nista le ustvarjalca izjemnih, vsebinsko in estetsko dovršenih filmskih in oglaševalskih zgodb, ampak sta ustvarjalni dvojec, ki ima pogum na družabnih omrežjih deliti posnetek radostnega prepevanja "Ruby Tuesday" legendarnih Rolling Stones. Peter in Špela sta osvežitev, saj slovenski javnosti skozi družbeno-odgovorne in vsebinsko pomenljive filmske podobe dajeta simpatičen humor, radost, urbanost in veselje do življenja.

Kdo Sta Peter in Špela?

Peter Bratuša je kreativni direktor studia Felina films in filmski režiser, ki je ustvaril prek 400 oglasov. Slovenijo je nase opozoril takoj po osamosvojitvi s slovensko-japonskim filmom Babica gre na jug, kasneje s kuharskimi oddajami z dovršeno estetiko in vsebino, kot je Ljubezen gre skozi želodec, ter z drugimi filmi, kot so Prebujanja, serijo Življenja Tomaža Kajzerja in dvakrat Gajin svet. Film Gipsy Eyes pa je posebna zgodba, ki je Slovenijo na zanimiv način povezala z Los Angelesom in bančnimi krediti, morda celo bankrotom.

V družbi Petra smo v podkastu Supermoč gostili tudi Špelo Levičnik Oblak, ki je vselej v vlogi Petrove »partner in crime«. Prav ona je tista, ki se podpisuje pod scenarije filmov režiserja Petra Bratuša. Špelo slovenska javnost pozna kot nekdanjo predsednico Slovenske oglaševalske zbornice. Potem ko je leta 2016 prekinila vodenje agencije Luna TBWA v Sloveniji in regiji, si je najprej vzela kratek predah, potem pa združila dve področji, ki ju ima najraje: delo svetovalke in mentorice v skupini Pristop, kjer s svetovanjem in izobraževanjem pomaga različnim posameznikom in ekipam pri kreiranju zgodb in uspešni gradnji poslovnih odnosov. Razglašena je bila tudi za Oglaševalsko osebnost leta in za eno najboljših slovenskih scenaristk. Sama je dejala, da »s scenaristiko skupaj s Petrom uspešno »uničujeta« njune dopuste.«

Ustvarjalno Vodilo: upanje

V podkastu Supermoč smo se pogovarjali o filmski industriji, o oglaševanju, življenjski sili in seveda tudi o tem, da slovensko javnost čaka že prihodnje leto novo presenečenje: to je film Gajin svet 3. Kot sta povedala Peter in Špela, je njuno ustvarjalno vodilo upanje. A do slednjega nista prišla namerno; to, da so liki vselej prinašali nekakšno katarzo, spoznanje, upanje in moč do rešitev, je prišlo spontano in brez želje, da bi gledalce, sploh mlajše, strašila ali jim žugala. »Skušala sva graditi like, ki nosijo dinamiko, aktivni odnos do sveta, pozitivno gledanje na življenje in različne življenjske okoliščine. Skozi filmsko ustvarjanje sva želela sporočiti, da je treba težave reševati in da za vse obstaja rešitev, in ja, na koncu se vsaka zgodba zlije pod isti imenovalec, to je optimizem in upanje«, sta dejala.

Prihodnost Filma Gajin svet 3

Pa bo takšna vsebina tudi v filmu Gajin svet 3? »Seveda, a ključno je, da vsako zgodbo prinesemo do gledalcev na zabaven način. Snemava romantične komedije, a Gajin svet 3 bo akcijska komedija. Če je bila v prvih dveh delih Gajinega sveta v ospredju družinska tematika in spletna zloraba mladih, bomo v tretjem delu dali v ospredje konflikte, vojne, pred katerimi si ne smemo zatiskati oči. Vsi želimo otroke pred strašljivimi zgodbami iz vojnih območij zaščititi, a ker so novice vsepovsod in naši otroci vedo, da vojna obstaja in je kruta, je naloga odraslih, da jim vojno razložimo. Gaja bo postala izjemno pogumen lik, ki sva jo poslala na posebno misijo.«

Kot sta poudarila, ne želita s filmom ustrahovati ali poučevati, a vseeno bosta skušala za otroke, starše in učitelje načeti temo, o kateri se moramo resno pogovarjati.

Faza produkcije

Za zdaj je napisan scenarij za Gajin svet 3. Nastal je spontano, ali kot je dejal Peter, vselej naredi tisto, za kar pravi, da ne bo »nikoli«. A ob tem je priznal, da je zanj film absolutno strast. »Ko se enkrat z virusom okužiš, je težko pozdraviti. Zdraviš s tem, da snemaš filme. Trenutno je scenarij napisan, je na razpisu Slovenskega filmskega centra in čaka na odločitev odločevalcev«.

Kot sta dejala režiser in scenaristka, naj bi film predvidoma pričeli snemati prihodnje poletje, kar pomeni, da bo Peter Bratuša, kot je priznal v podkastu Supermoč, prihodnje poletje spet bruhal. »Če naju vprašate o najini supermoči, lahko rečeva, da nimava strahov, kar pa seveda ne pomeni, da nimava malih strahov. Špelo je strah pajkov in kač, mene večera pred premiero in prvim dnem snemanja. Pred tema dnevoma vselej bruham; zgrabi me čista panika. Potolaži me šele prvi stavek »In action«. Takrat začutim mir, ampak tista ura pred tem je pa katastrofa, pa zares ne znam razložiti, zakaj, ampak enostavno tako reagira moje telo«, je dejal Peter.

Novi projekti

V podkastu Supermoč pa nista le skoraj premierno naznanila novi del filma Gajin svet, ki bo prinesel zgodbo o pogumu, ampak tudi novico o novem filmu, ki bo prinašal upanje. To bo film z naslovom Človek v morju, v katerem bo predstavljena neverjetna izkušnja akademskega igralca Lotosa Vincenca Šparovca.