EBRD je zaradi posledic Trumpovih carin oklestila napovedi

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je predvsem zaradi velikih trgovinskih in gospodarskih negotovosti v mednarodnem okolju še enkrat poslabšala gospodarske napovedi za srednjo in vzhodno Evropo in s tem tudi za Slovenijo. Za letos nam tako napoveduje 1,9-, prihodnje leto pa 2,3-odstotno gospodarsko rast – oboje je desetinko odstotne točke manj od februarskih, sicer že prav tako poslabšanih napovedi.

Kje in kako naj bi Slovenija občutila posledice negotovosti in carin in kako naj bi jih ublažili? Katere države v regiji bodo najbolj na udaru? Kam se širi EBRD?