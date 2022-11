Ekonomska fakulteta vodilna v regiji

Na 15. Eduniversalovi svetovni konvenciji sta bili Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Prague University of Economics and Business razglašeni za najboljši šoli v vzhodni Evropi. S tem je bila Ekonomska fakulteta UL vidno izpostavljena v naboru najboljših poslovnih šol na svetu, so sporočili z ljubljanske fakultete.

Na mednarodno rangirno lestvico Eduniversal je vključenih 1000 najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu iz 154 držav. Kakovost šole je predstavljena s palmami odličnosti in le najboljše imajo pet palm odličnosti. Ekonomska fakulteta jih je letos znova, in sicer že peto zaporedno leto, prejela pet.

Mednarodno združenje Eduniversal šole razvršča glede na njihov mednarodni vpliv, ki je vezan na geografsko območje. Slovenija se uvršča v regijo vzhodne Evrope, v katero so umeščene države Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Črna gora, Estonija, Kosovo, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška ter Ukrajina.

Med partnerskimi univerzami Eutopia so pet palm odličnosti prejele tudi ekonomsko-poslovne šole univerz CY Cergy Pariz, Nova Lizbona in Warwick, štiri palme odličnosti pa ekonomsko-poslovni šoli univerz Göteborg in Pompeu Fabra.

Eduniversalovo svetovno konvencijo je letos med 30. oktobrom in 2. novembrom gostila The American University in Cairo School of Business. V okviru letnega srečanja združenja Eduniversal je prof. Tanja Dmitrović na plenarnem predavanju govorila o inovativnih pedagoških pristopih ter prihodnosti učenja in poučevanja.