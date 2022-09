Energenti se cenijo, a so še vedno dragi

V nadaljevanju preberite:

Polom Rusije na severovzhodni fronti v Ukrajini je razveselil tudi vlagatelje na evropskih borzah, ki upajo, da bo preobrat omilil nevarnost zimske energetske krize. Energenti so se sicer opazno pocenili že prejšnji teden, predvsem zaradi pričakovanega gospodarskega zastoja. A cene so še vedno izjemno visoke in bodo to zimo močno prizadele evropska gospodinjstva in gospodarstvo. Koliko so se cene energentov znižale in kako daleč so še vedno od tistih pred epidemijo in vojno?