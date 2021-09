Energetsko dovoljenje za Nek 2 povečuje optimizem

V nadaljevanju preberite:

Energetsko dovoljenje za drugo jedrsko elektrarno (Nek 2) je bilo izdano premišljeno, je na konferenci Jedrska energija za novo Evropo (NENE 2021) povedal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok. To dovoljenje je tudi prineslo več optimizma, kot ga je bilo na prejšnjih konferencah, predstavili so se tudi že trije mogoči ponudniki – korejski, ruski in ameriški.



Konferenca je sicer obravnavala predvsem tehnični del, vendar so tudi poljudna sporočila precej jasna. Jedrski strokovnjaki so zdaj bolj optimistični, spet govorijo o jedrski renesansi, pa ne zgolj na vzhodu, temveč tudi v Evropi, saj številne države razmišljajo in pripravljajo jedrske projekte.