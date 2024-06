Eni investira v polnilnice v Merkurju

Italijanska skupina Eni bo investirala v postavitev polnilnih postaj za električna vozila pred Merkurjevimi trgovskimi središči. »Eni investira v infrastrukturo, Merkur da na voljo nepremičnine,« je povedal direktor družbe Merkur trgovina Jure Kapetan in dodal, da si bosta partnerja delila prihodke od prodane elektrike.

Podjetji Merkur in Plenitude, ki je v lasti Enija, sta sklenili strateško partnerstvo za postavitev 62 polnilnih postaj za električna vozila pred Merkurjevimi trgovskimi središči po vsej Sloveniji. Prve polnilne postaje bodo na 24 lokacijah na voljo do konca letošnjega leta, preostale bodo postavili predvidoma do začetka leta 2026. »Sporazum določa postavitev in upravljanje 62 tehnološko naprednih hitrih in ultrahitrih polnilnih postaj po državi, z namenom razvijanja infrastrukture za električna vozila in promocijo trajnostne mobilnosti,« so pred dnevi sporočili iz Enija in Merkurja.

Partnerstvo bo Merkurjevim strankam omogočilo enostaven dostop do zanesljive in hitre polnilne infrastrukture, je dodal Kapetan. Njihove centre na mesec obišče okoli 600.000 strank. »V Sloveniji primanjkuje električnih polnilnic. Večina je najpočasnejših med 11 in 20 kilovati (kw). Pri nas bodo hitrejše. Stranke so v Merkurju 15 minut, pol ure ali več in v tem si bodo lahko dodobra napolnile baterije v avtomobilu,« je povedal Kapetan. Polnilnice v Merkurju bodo različnih moči, največ jih bo 150-kilovatnih.

Ali je elektroenergetsko omrežje ovira pri postavitvi polnilnic? Eni pri analizi ni ugotovil večjih težav, ki bi zahtevala velika dodatna vlaganja v infrastrukturo, pravi sogovornik.

Na vprašanje, kako Merkur občuti zeleni prehod, je Kapetan povedal, da Merkurjeve trgovine na leto porabijo za več milijonov evrov elektrike. Do leta 2021 poraba električne energije ni bila težava, z zvišanjem cen je ta precej obremenila stroške podjetja. »Za Merkur je postavitev polnilnic nadaljevanje zgodbe učinkovitejše rabe energije. Na večini centrov smo postavili sončne elektrarne, poleg tega smo v centrih zamenjali prejšnjo razsvetljavo z LED-svetili. Poraba teh je lahko tudi do 50 odstotkov nižja, hkrati bomo svojo porabo tudi sami proizvajali,« je odgovoril Jure Kapetan.

Merkur energija pa trži rešitve, kot so sončne elektrarne, baterije in toplotne črpalke. Tovrstne izdelke nudijo tudi večjim industrijskim kupcem, ki prav tako želijo postati čim bolj samopreskrbni.

Povpraševanje po teh produktih je po njegovih besedah odvisno od razpisanih državnih subvencij; v določenem trenutku je to lahko visoko, v drugem pa usahne. »Kupci so za subvencije zelo občutljivi,« je povedal Kapetan. Obseg povpraševanja, še posebno v primeru večjih naložb v obnove, določajo tudi obrestne mere, za katere Kapetan upa, da se bodo zniževale.