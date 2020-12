Epidemija je nekaterim trgovcem prinesla desetletni razvoj

V nadaljevanju preberite:

Spletne strani so se v času epidemije zaradi zaprtja klasičnih trgovin spremenile v izložbe in poslovalnice. Trgovci so zato, da bi pritegnili čim več kupcev, veliko več pozornosti in denarja namenili spletnim stranem in njihovi prenovi. S spletno prodajo se dodatno krepi pomen digitalnega marketinga, kjer so nekatera podjetja letos menda kar podeseterila proračune.