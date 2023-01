Območje z evrom decembra z nekaj nižjo inflacijo

Inflacija v evrskem območju se je decembra znižala z novembrskih 10,1 na 9,2 odstotka, še posebej je upadla v nekaterih večjih državah, v Sloveniji pa je, merjeno z indeksom HICP, ostala nespremenjena, pri 10,8 odstotka, kažejo podatki evropskega statističnega organa Eurostata.

Konec prejšnjega meseca se je letna rast cen zlasti v Nemčiji znižala precej nad pričakovanji, z 11,3 na 9,6 odstotka, in sicer tudi po zaslugi državne pomoči gospodinjstvom in podjetjem. V drugi veliki članici Franciji, ki je prav tako znana po ukrepanju države, je bila stopnja inflacije še nekoliko nižja, 6,7-odstotna, še nižja, 5,6-odstotna, je nova ocena inflacije za Španijo. V baltskih državah (Estonija, Latvija, Litva), kjer rast cen najbolj izstopa, se inflacija le počasi umirja in ostaja pri visokih približno 20 odstotkih, nekaj nižjo, približno 15-odstotno inflacijo so izmerili na Slovaškem, v sosednjih Italiji in Avstriji pa je bila letna rast cen prav tako dvoštevilčna, 12,3- oziroma 10,5-odstotna.

Gaspari: Opazne razlike med državami

»Na splošno so te ocene inflacije dokaj pogojne, ker je po državah toliko ukrepov fiskalne politike in kontrole cen, da zelo zmanjšajo kvaliteto samega podatka. Če bi ne bilo ukrepov za zniževanje cen plina in elektrike in zelo velikih transferjev gospodinjstvom in podjetjem, bi bila ta inflacija verjetno višja. Zato gre za nekoliko prehodne podatke, ki ne povedo zelo veliko. Res pa se opaža razlika med velikimi in majhnimi državami, med tistimi, ki so bolj odvisne od energentov, in onimi, ki so nekoliko manj, in med tistimi, ki imajo boljšo fiskalno pozicijo in si lahko privoščijo več ukrepov, ki znižujejo pritisk cen,« nove inflacijske številke ocenjuje nekdanji guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari. Razlike se po njegovem »najbolje vidi prav pri primerjavah med Nemčijo in Francijo na eni in nekaterimi manjšimi državami na drugi strani in tako bo verjetno ostalo še nekaj časa«.

Stopnja evrske inflacije v povprečju za skoraj petkrat presega inflacijski cilj ECB, ki znaša dva odstotka. Po mnenju Gasparija nove, v povprečju nekaj nižje inflacijske številke ne bodo bistveno vplivale na odločitve evropske denarne oblasti in pričakuje nadaljnje dvige obrestnih mer vsaj do pozne pomladi.