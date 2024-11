Finančne napake, ki jih direktorji najpogosteje spregledajo

Računovodske storitve sicer zagotavljajo vpogled v pretekle dogodke, vendar za dolgoročno uspešnost podjetja to ni dovolj. V središču stabilnosti podjetja je aktivno finančno načrtovanje, ki vključuje obvladovanje denarnih tokov, učinkovito razporejanje virov in obvladovanje finančnih tveganj.

Na dogodku boste izvedeli: kako pravilno upravljati denarne tokove

katere so ključne napake pri vodenju financ in kako se jim izogniti

kje se skriva skriti kapital v podjetju

Z izkušenim poslovnim finančnikom do boljših finančnih odločitev

Webinar bo vodil priznani finančni strokovnjak, dr. Jožko Peterlin, ki ima dolgoletne izkušnje na področju upravljanja podjetniških financ. Njegovo strokovno vodenje in praktične usmeritve vam bodo pomagali razumeti kompleksne finančne koncepte na dostopen in razumljiv način.

Razlika med računovodstvom in finančnim upravljanjem

Čeprav številni podjetniki menijo, da računovodstvo zadostuje za obvladovanje poslovnih financ, se morajo zavedati, da je to le del slike. Računovodstvo se ukvarja z beleženjem in analiziranjem preteklih finančnih podatkov, medtem ko finančno upravljanje pomeni načrtovanje prihodnosti – vključuje odločanje o virih financiranja, obvladovanje tveganj in optimizacijo stroškov ter prihodkov.

Denarni tok – osnova finančnega zdravja

Drugače kot bilance, ki prikazujejo premoženjsko stanje podjetja, je ocena denarnih tokov resnični kazalnik plačilne sposobnosti in stabilnosti. Pravilno upravljanje denarnih tokov omogoča podjetjem ohranjanje plačilne sposobnosti in boljšo pripravljenost na nepredvidljive dogodke.

Dr. Jožko Peterlin, finančni strokovnjak, opozarja, da je načrtovanje in sprotno spremljanje denarnih tokov ena ključnih nalog vsakega direktorja. »Podjetja, ki obvladujejo denarne tokove, so finančno stabilnejša in bolje pripravljena na zunanje izzive,« poudarja.

Pomembnost odnosov z bankami in pravilno zadolževanje

Ena najpogostejših napak, ki jih podjetja storijo, je nepravilna sestava virov financiranja. Dolgoročna sredstva, kot so nepremičnine in oprema, morajo biti financirana z dolgoročnimi viri, medtem ko se kratkoročna sredstva, kot so zaloge ali terjatve, lahko pokrivajo iz kratkoročnih virov.

Vzpostavljanje in vzdrževanje dobrih odnosov z bankami je pri tem ključnega pomena. Dober poslovni odnos z banko ne vključuje le pogajanj o ugodnih kreditnih pogojih, temveč tudi redno komuniciranje in transparentno poslovanje.

Direktorjeva odgovornost za finančno zdravje podjetja

Zakonodaja nalaga direktorjem podjetij pomembno odgovornost za zagotavljanje finančne stabilnosti in zakonitega poslovanja. To vključuje ne le obvladovanje financ, temveč tudi dolgoročno načrtovanje in pripravo na možne krizne situacije. V primeru finančnih težav ali stečaja so lahko posledice osebne, kar dodatno poudarja potrebo po aktivnem spremljanju in upravljanju financ.