Generali v Sloveniji druga največja zavarovalnica

Zavarovalnica Generali je prvo zavarovalniško polico v Sloveniji sklenila 1. januarja 1997. V prvih desetih letih delovanja so postali največja mednarodna zavarovalnica v Sloveniji, po tržnem deležu pa so danes na drugem mestu v državi. Ob letošnji obletnici predstavljajo nov triletni strateški načrt.

Načrt pri Generaliju imenujejo Vseživljenjski partner24: Spodbujanje rasti, v tem pa obljubljajo izdatne zaveze k trajnostnemu delovanju, kar naj bi se odražalo tudi na področju preventive v cestnem prometu: »V sodelovanju z Zavodom Varna pot in z izbranimi slovenskimi občinami bo tako letos na območjih umirjenega prometa v uporabo predal sedem novih tridimenzionalnih prehodov za pešce, 3D-zeber, za večjo varnost najranljivejših v prometu,« so napovedali danes.

Vanja Hrovat, predsednica uprave Zavarovalnice Generali. FOTO: Osebni arhiv

»Ponosna sem, da nam je v teh 25 letih uspelo doseči pozicijo, ko za stranko nismo samo zavarovalnica, temveč njen vseživljenjski partner, ki ji stoji ob strani v vsaki situaciji. Na tem bomo gradili tudi v prihodnje,« je ob 25-letnici Generalija v Sloveniji povedala predsednica uprave Vanja Hrovat, ki dodaja, da so kljub zahtevnim okoliščinam, ki smo jim priča v zadnjih dveh letih, z inovativnimi pristopi in rešitvami na daljavo dosegli pozitiven razvoj na vseh področjih in ostali v stiku z zavarovanci.