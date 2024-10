Globalne spremembe, priložnost za industrijo v Evropi

Zaradi sprememb v kitajskih monetarnih in fiskalnih politikah ter zaradi naraščajočih geopolitičnih napetosti oziroma konfliktov zelo blizu Sueškega kanala in Hormuške ožine bi lahko na več področjih pridobila tudi evropska industrija.

Kupci v Evropi bi se lahko bolj usmerili k domačim proizvajalcem, če bi hoteli zmanjšati tveganja, ki jih lahko prinašajo potencialne motnje v globalnih dobavnih verigah. To bi lahko koristilo podjetjem v številnih sektorjih, od lokalnega transporta in logistike (Deutsche Post DHL) do prehrambnega sektorja in tudi nekaterih delov industrijske pridelave.

Kitajsko povpraševanje bo krepkejše

Pri tem lahko dodatno pozitivne okoliščine za evropsko in svetovno gospodarstvo pričakujemo zaradi povišanega kitajskega povpraševanja, ki ga bodo spodbudile nove fiskalne in monetarne politike azijske velikanke.

Lahko bi špekulirali, da je v prejšnjem tednu cenovni skok terminskih pogodb za železovo rudo in jekleno armaturo, povezan z izboljšanjem razmer v kitajskem nepremičninskem sektorju, nakazal začetek pozitivnega trenda za evropska industrijska podjetja.

Na primer Cinkarna Celje, ki proizvaja titanov dioksid (TiO 2 ), bi lahko imela koristi od večjega globalnega povpraševanja po tem materialu. Kitajska vlada je v ključnih mestih, kot so Šanghaj, Guangzhou in Shenzhen, nekoliko sprostila omejitve za nakup nepremičnin ter napovedala fiskalne in monetarne spodbude, kot so nižje obrestne mere in podpora za refinanciranje hipotek.

INFOGRAFIKA: Delo

Te poteze bi lahko spodbudile rast gradbenega sektorja na Kitajskem in s tem povečale globalno povpraševanje po gradbenih materialih, kot je titanov dioksid, ki se kot pigment in zaščitni premaz uporablja tudi v gradbeništvu. Ob morebitnem višjem povpraševanju iz Kitajske pa evropska komisija postopoma uvaja zaščitne ukrepe v določenih delih globalne trgovine in dodatno varuje evropske proizvajalce z uvedbo uvoznih carin na kitajski titanov dioksid, ki zdaj do vsaj konca leta znašajo med 14,4 in 39,7 odstotka.

Možnosti tudi za avtomobiliste

Geopolitične napetosti z Bližnjega vzhoda bi lahko spodbudile evropske kupce, da raje izbirajo domače proizvajalce tudi v drugih industrijah, s čimer bi slednji lahko na kupce bolj ali manj preložil morebitno rast stroškov. Na primer koristi bi lahko v kmetijsko-živilski industriji imela igralca, kot sta Danone in Nestlé, ki bi lahko izkoristila večje povpraševanje po evropskih izdelkih. Prav tako bi tehnološka in proizvodna podjetja, kot so Siemens, Bosch in Volkswagen, lahko pridobila zaradi večjega povpraševanja po lokalno proizvedenih komponentah.

Zadnje čase je veliko govora o evropski konkurenčnosti in težavah v Nemčiji, a Nemčija in Evropska unija imata soliden presežek v trgovinski menjavi, nemški borzni indeks pa ima rekordne vrednosti.

Za investitorje, ki želijo izkoristiti potencialno rast evropske industrije, je tako dobra možnost nakup sklada ETF, kot je EUN2, ki sledi evropskemu indeksu STOXX50. Ta ETF omogoča diverzificirano naložbo v vodilna evropska podjetja, ki delujejo v ključnih industrijah, vključno z energetiko, proizvodnjo in logistiko, ter omogoča vlagateljem, da izkoristijo spremembe v globalnem povpraševanju in geopolitičnih premikih.

Sklade ETF je mogoče kupiti pri borznoposredniških hišah, bodisi kot enkratne naložbe ali v okviru investicijskih varčevanj ali individualnega upravljanja premoženja, kar omogoča prilagodljivost glede na cilje in časovni horizont ter preferenco do tveganja posameznega vlagatelja.