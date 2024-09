Kjub rasti ostaja Ljubljana atraktivna

Slovenski borzni trg, zastopan z indeksom SBITOP, je v letu 2024 doživel visoko rast, kljub temu pa ostaja med cenovno ugodnejšimi v primerjavi z drugimi regionalnimi in globalnimi trgi. Povprečno razmerje P/E (cena delnice glede na dobiček) slovenskih delnic je okoli 8,13.

To pomeni, da vlagatelji za vsak evro dobička plačajo bistveno manj kot na trgih, kot sta nemški DAX (P/E 15,75) ali ameriški S&P 500 (P/E 25). To nakazuje, da slovenske delnice relativno niso precenjene, kar jih lahko naredi atraktivne za širši krog vlagateljev.

Kljub temu da slovenske delnice ostajajo neprecenjene, so domači blue-chipi letos zaznali visoke donose. NLB je z reinvestiranimi dividendami dosegla 45,60-odstotno rast, pri čemer njeno razmerje P/E ostaja pod štiri. Cinkarna Celje je bila še uspešnejša s 60,82-odstotnim letnim donosom, vključujoč dividendo (po izračunih Bloomberga), kar jo uvršča med najuspešnejše slovenske delnice z razmerjem P/E pri 16. Podjetja, kot so Krka, Sava Re, Petrol, Luka Koper in Telekom Slovenije, so prav tako imela solidne donose med 23 in 45 odstotki, pri čemer njihova razmerja P/E ostajajo okoli deset ali manj.

INFOGRAFIKA: Delo

Poleg tega slovenski trg ponuja visoke dividendne donose, ki se v nekaterih primerih oziroma v povprečju gibljejo okoli šestih odstotkov, kar je bistveno več od povprečja zahodnih trgov, kjer se dividende običajno gibljejo med dvema in štirimi odstotki.

Slovenski trg se razlikuje tudi po relativno nizki zadolženosti. Neto dolg/EBITDA za SBITOP je med najnižjimi v regiji, kar pomeni, da so podjetja manj izpostavljena tveganjem, povezanim z dolgom. To jih naredi bolj stabilna v primerjavi z bolj zadolženimi trgi, kot je italijanski (indeks FTSE MIB), ki ima bistveno višje razmerje dolga glede na poslovanje.

Kljub relativno majhni tržni kapitalizaciji in nižji likvidnosti v primerjavi z bolj razvitimi trgi nudi slovenski trg vlagateljem stabilnost in potencialno višje donose. Navsezadnje je Slovenija članica območja z evrom in uživa makroekonomsko stabilnost, kar zmanjšuje tveganja, povezana z valutnimi nihaji, ki so lahko bolj prisotna na drugih vzhodnoevropskih trgih.

Vse te značilnosti skupaj kažejo, da je slovenski borzni trg privlačna možnost za širok spekter vlagateljev, ki potrebujejo izpostavljenost naši regiji, kjer iščejo neprecenjene delnice z visokimi donosi in relativno nizko zadolženostjo.

Avtor je lastnik delnic NLB in Luke Koper.