Gneča na bencinskih črpalkah, goriva ponekod ni

Na bencinskih servisih po Sloveniji so tudi danes, enako tudi konec prejšnjega tedna, zaznavali povečano povpraševanje po pogonskih gorivih. Ponekod še vedno prihaja tudi do kratkoročnih izpadov zaloge. Dizelskega goriva danes zutraj ni bilo denimo v Idriji.

Od jutri bo veljal nov način določanja cen pogonskih goriv na slovenskih črpalkah, in sicer tak, ki smo ga v Sloveniji poznali med letoma 2016 in 2020. Ponudniki bodo lahko cene naftnih derivatov določali prosto na avtocestah in hitrih cestah, izven teh bo država omejujila najvišjo maržo trgovcev. Cene se bodo spet določale vsak drugi torek.

ČGneča na črpalki v Ljubljani Foto J. T./delo

Vlada Roberta Goloba je odpravila uredbo prejšnje vlade, ki je ceno 95-oktanskega goriva določala pri 1,560 evra za liter, dizelskega goriva pa pri 1,668 evra za liter. Zato se s torkom pričakuje občutnejši dvig cen, po izračunih Finance.si bo cena 95-oktanskega bencina približno 1,74 evra za liter, cena dizla pa 1,81 evra.

OMV: Motnje odpravljamo

»Zaradi izredno povečanega povpraševanja po pogonskih gorivih tega na različnih bencinskih servisih OMV v Sloveniji trenutno ni na zalogi. Trudimo se zagotoviti čim hitrejšo oskrbo,« sporočajo denimo iz OMV.