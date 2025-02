Gorenje ima drugo največjo sončno elektrarno v državi

Skupina Hisense Europe, katere del je tudi velenjsko Gorenje, je lani zabeležila 16-odstotno rast prodaje, povečali so tudi tržne deleže. Na področju trajnosti in energetike so imeli skupaj 5,2 milijona evrov investicij. Od tega so za obnovo streh, na katerih imajo novo sončno elektrarno 4,4 megavata moči, ki bi zadoščala za tisoč gospodinjstev, namenili 1,2 milijona evrov.

Nova sončna elektrarna v industrijskem parku Hisense Europe v Velenju ni prva v Gorenju, prvo so postavili že leta 2010. Skupaj imata 5,3 megavata moči. Izvršni podpredsednik Hisense Europe Tomaž Korošec je pojasnil, da s tem zagotavljajo 12 odstotkov energijskih potreb podjetja, še 17 odstotkov zagotavljajo s kogeneracijo, preostalo je iz omrežja. Novo elektrarno so namestili na strehe treh tovarn in dveh skladišč s skupno površino 18.750 kvadratnih metrov. Sončne elektrarne je postavilo podjetje Enertron, ki jih upravlja, je dobavitelj Gorenju in hkrati distributer morebitnih presežkov energije.

Korošec je dejal, da s to investicijo izpolnjujejo dva cilja. »Eden je, da želimo imeti povečan delež energije iz obnovljivih virov, drugi pa, da želimo imeti konkurenčno ceno energije,« je dejal. Omrežnina jih ne skrbi: »Zaradi precej enakomerne razporeditve naših tehnologij skozi vse tri izmene nas po izračunih omrežnina ne bo pretirano prizadela, moramo pa opraviti še analize na podlagi dejanskih podatkov.«

Gorenje ima sicer od distributerja električne energije dovoljenje za vzpostavitev sončnih elektrarn s skupno močjo osem megavatov, s čimer bi pokrili 25 odstotkov energijskih potreb podjetja. Korošec je povedal, da se bodo o tem odločali, ko bodo proučili, kakšna je dejanska proizvodnja sedanje elektrarne v primerjavi z napovedmi. Proučujejo tudi možnost postavitev hranilnikov električne energije.

Izvršni podpredsednik Hisense Europe Tomaž Korošec je dejal, da si želijo letos ustvariti 4,6 milijarde evrov prihodkov iz prodaje in desetodstotni tržni delež v Evropi. FOTO: Peter Marinšek

Previdnost

Skupina Hisense Europe je lani ustvarila 4,2 milijarde evrov prihodkov iz prodaje, 31,1 milijona evrov je bilo čistega dobička. »Zadovoljni smo z obsegom prihodkov in tržnimi deleži, kjer smo rasli. Na področju velikih gospodinjskih aparatov smo šesti, na področju televizij pa tretji največji v Evropi. Izziv nam predstavlja še dobičkonosnost, a prepričan sem, da bodo z nadaljnjim optimiranjem in nadaljnjo rastjo obsega poslovanja tudi te stvari prišle na pravo mesto,« je dejal Korošec.

Hisense Europe zaposluje 9700 ljudi, od tega v Sloveniji skoraj 6000, v Velenju jih dela približno 3500. Korošec je dejal, da so razmere stabilne, da ne zaposlujejo in tudi ne odpuščajo: »Napovedi za letos so previdne, še posebno zaradi nevarnosti recesije na številnih evropskih trgih in zmanjšanih vlaganj v nepremičninski sektor. Zaradi tega so kupci precej previdni in tudi mi v svojih napovedih. Za zdaj ostajamo zavezani rasti in ne načrtujemo drastičnih ukrepov.« Letos želijo ustvariti 4,6 milijarde evrov prihodkov iz prodaje in desetodstotni tržni delež v Evropi.

O dogajanju v ZDA, predvsem rožljanju s carinami, Korošec meni, da take stvari niso dobre za nikogar: »Upajmo, da se bodo glave ohladile. Evropa še ni prišla na vrsto. Če pa bo, se bo seveda poznalo tudi evropskemu gospodarstvu pri izvozu na ameriški trg. Za Hisense Europe ta trg ni povsem nepomemben, ni pa eden od največjih trgov,« je dejal.