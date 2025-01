Franju Bobincu priznanje Združenja Manager

Franjo Bobinac, dolgoletni predsednik uprave velenjske družbe Gorenje in sedanji predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), bo na popoldanskem Januarskem srečanju Združenja Manager prejel priznanje za življenjsko delo na področju managementa 2024.

Franjo Bobinac, ki je bil član več nadzornih svetov, od leta 2005 do 2009 pa tudi predsednik Združenja Manager, se je uveljavil kot poslovni voditelj, ki prisega in v gospodarski areni uveljavlja načela multikulturnega managementa, spoštovanja razlik med posamezniki in iskanja sinergij znotraj različnosti. Kot je zapisano v obrazložitvi, ga skupina njegovih nekdanjih najožjih sodelavcev opisuje kot sodelujočega, pronicljivega, strastno zavzetega za delo, odličnega v komunikaciji, izjemno razumevajočega tako za zaposlene kot blagovne znamke, njegov timski duh in doprinos k napredku podjetja pa ostajata za vedno zapisana v zgodovino Gorenja.

Razen gospodarstvu pa se je zapisal tudi športnemu funkcionarstvu, najprej je bil na čelu rokometne zveze, zdaj je že dve leti predsednik OKS. »V tej vlogi si prizadeva za razvoj slovenskega športa na vseh ravneh, velik poudarek daje tudi digitalizaciji in modernizaciji slovenskega športa, s čimer želi ustvariti pogoje za boljšo prepoznavnost slovenskih športnikov v svetu in spodbuditi mlade k aktivnemu življenju, pri vsem tem pa krepi olimpijske vrednote: poštenost, odličnost in prijateljstvo. Odlike in pečati, ki jih je pustil na svoji poslovni poti, so močni, kar razkrivajo tudi številne prejete nagrade. Med drugim je prejel slovensko priznanje za izjemne gospodarske dosežke in nacionalno priznanje za zasluge v Franciji, pred kratkim pa kot prvi Slovenec postal član marketinške komisije Mednarodnega olimpijskega komiteja,« je še zapisano v obrazložitvi.

Z ekipo do uspeha

V študentskih letih se je Franjo Bobinac preživljal z glasbo, prepeval z Otom Pestnerjem in pri Komornem zboru Gaudeamus, ki se je z leti preimenoval v Perpetuum Jazzile, zmojstril se je v igranju klavirja in kitare, nastopil na Slovenski popevki in se povsem navdušil za francoske šansone. Po končanem študiju na ekonomski fakulteti je poklicno pot začel v podjetju Emo Celje, se tri leta zatem zapisal Gorenju in se v njem preskusil v različnih vlogah. Med drugim kot direktor podružnice v Franciji. »V tej vlogi je dosegel prve vidnejše uspehe, in sicer s krpanjem Gorenjevih izgub, nastalih zavoljo razpada jugoslovanskega trga. V zelo kratkem času mu je namreč veliki met pri iskanju drugih trgov uspel predvsem na francoskem tržišču, na katerem je prodajo povečal za 65 odstotkov, hkrati je tržne deleže izrazito povečal še v Belgiji, Španiji, na Portugalskem. Pozneje je kot prvi človek za prodajo prispeval k izjemni rasti Gorenja in v letih od 1998 do 2003 s sodelavci prodajo celotne Gorenjeve skupine povečal za 93 odstotkov.«

Priznanja, nagrade in funkcije 2006 in 2008 je bil v anketi družbe Kline in Partner izbran za najuglednejšega slovenskega direktorja

2007: nagrada Primus 2007 za odličnost managerja v komuniciranju, ki jo podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostjo

2008: častno priznanje Excel (Excellence in Communication Leadership) Award za odlične komunikacijske veščine in vrednost, ki jo je s komunikacijsko prodornostjo prinesel družbi Gorenje; nagrado je podelilo mednarodno združenje poslovnih komunikatorjev IABC

2008: prejemnik Valvasorjeve medalje za inovacijsko kulturo

2008: nagrada Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske dosežke

2009: Red viteza nacionalnega reda za zasluge republike Francije (podeljuje ga predsednik Francije)

leta 2017 pa je bil imenovan za predstavnika Slovenije v izvršnem odboru evropske Trilateralni komisiji

je častni konzul kneževine Monako v Sloveniji

član Upravnega odbora ZM

občasno predava na različnih institucijah doma in v tujini

kot prvi Slovenec je bil imenovan za člana marketinške komisije Mednarodnega olimpijskega komiteja.

V globalni panogi, v kateri brez ekonomije obsega in kapitalske moči za razvoj vedno novih izdelkov in storitev ne preživi nihče, je bil uspeh Franja Bobinca in njegove ekipe, da so se na vso moč borili in preživeli. »Kako jim je uspelo? Da so k sodelovanju pritegnili vrhunske oblikovalce svetovnega kova (Swarovski, Karim, Ora-ïto, Pininfarina) in s prvimi barvnimi in oblikovno drugačnimi aparati postali dizajnerski trendsetter. Poleg tega so razvijali lastne blagovne znamke in prevzemali druge povsod po Evropi, tudi na zahodu (nizozemski Atag, češko Mora Moravia, švedski Asko), nikoli trdo odpuščali, brez socialnih trenj so del proizvodnje preselili v Srbijo in s tem povečali konkurenčnost, naposled pa za Gorenje brez politične ali bančne pomoči in zavedajoč se, da Gorenje zaradi distribucijskih verig kaj kmalu ne bo več zmoglo izdelovati konkurenčnih pralnih strojev, našli pravega poslovnega partnerja, kitajsko multinacionalko Hisense. Bobinca so zatem imenovali za podpredsednika Hisense International. Tako je postal prvi nekitajski gospodarstvenik, ki je dobil priložnost soupravljati kitajsko družbo, velenjsko podjetje pa je začelo po tej izjemno pretehtani odločitvi o strateškem partnerstvu rasti in krepiti poslovanje. Če so leta 2019 v Gorenju beležili skoraj 900 milijonov evrov čistih prihodkov, so jih imeli lani že več kot 2,5 milijarde, močno se je zaradi vseh sinergij in ekonomije obsega povečala tudi dobičkonosnost družbe. Vse večja sta tudi kapital družbe in dodana vrednost na zaposlenega, v zadnjih petih letih so korenito povečali število zaposlenih, za več kot 1500. Ne nazadnje je Gorenje postalo del večje globalne korporacije in njene zgodbe, hkrati je dobilo nove razvojne priložnosti in dostop do dodatnega kapitala in novih trgov,« je še zapisano v obrazložitvi.