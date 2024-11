Vala brezposelnih ni pričakovati

V nadaljevanju preberite:

Konec oktobra je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih 45.463 ljudi, kar je 3,7 odstotka več kot septembra in 3,7 odstotka manj kot pred letom. Na zavodu menijo, da to še ni posledica napovedanih odpuščanj, ampak je v tem mesecu pričakovano zaradi prijave prvih iskalcev zaposlitve. Podatki sicer kažejo, da je bilo med prijavljenimi v primerjavi z lanskim oktobrom skoraj petino več presežnih delavcev in četrtino več oseb, ki so brez službe ostale zaradi stečajev. Na novo se je oktobra na zavodu prijavilo 7217 brezposelnih, kar je dobro tretjino več kot septembra in 4,4 odstotka več kot oktobra lani. Med novoprijavljenimi je bilo 2231 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 909 presežnih delavcev, 66 brezposelnih zaradi stečajev in 2549 iskalcev prve zaposlitve.