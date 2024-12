V trgovinski vojni ne bo zmagovalca

V nadaljevanju preberite:

Ko je kitajsko politično vodstvo v sredo začelo osrednjo konferenco o gospodarstvu, je bilo v vsem skupaj veliko rutine, hkrati pa tudi kar nekaj korakov iz sicer utečenih tirov. Kitajski partijski in državni voditelj Xi Jinping, vsi člani politbiroja, ministri, ki imajo na skrbi gospodarstvo, finance, industrijo in gradbeništvo, pokrajinski voditelji in vodje največjih državnih industrijskih magnatov so se tako kot vsako leto decembra zbrali na tridnevni seji, na kateri začrtajo razvojne smernice drugega največjega gospodarstva sveta za prihodnje leto.