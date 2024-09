Gregor Makuc prevzema vodenje Leka

Z današnjim dnem vodenje farmacevtskega podjetja Lek prevzema Gregor Makuc, ki je bil do zdaj v družbi kot član uprave odgovoren za področje korporativnega upravljanja. Robert Ljoljo se iz družbe umika, sporočajo iz ljubljanskega farmacevta.

Lek, ki je v lasti švicarskega Sandoza, pri tem spreminja tudi sistem korporativnega upravljanja, ki je od danes enotirno. V upravnem odboru so, poleg Makuca, ki postaja glavni izvršni direktor in bo še naprej pokrival področje korporativnih zadev, še finančna direktorica Andreja Bucik Primožič, kadrovski direktor Gregor Hutar in delavski direktor Marko Hauptman.

Spremembe so se zgodile tudi v vodstvu družbe Sandoz Slovenija, katere dejavnost je prodaja farmacevtskih izdelkov skupine Sandoz in skrbi za delovanje skupine Sandoz v Sloveniji. Po umiku Ljolja upravni odbor družbe sestavljajo Andrej Bucik Primožič, Ana Gongola, Gregor Hutar, Gregor Makuc, Eva Podgoršek, Simon Rečnik, Matjaž Tršek in Marko Hauptman.

Dosedanji predsednik uprave in predsednik Sandoza Slovenija Robert Ljoljo se je odločil, da zapusti podjetje, sporočajo iz Leka. V zadnjih petih letih je družbo vodil v zelo zahtevnem obdobju, ki so ga zaznamovali predvsem pandemija koronavirusa, oddelitev Sandoza in zagon novega investicijskega cikla. Pod njegovim vodstvom je Lek pridobil največjo naložbo tujega vlagatelja v zgodovini Slovenije, in sicer več kot 400 milijonov evrov v proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v Lendavi, in naložbo v novi razvojni center za podobna biološka zdravila v Ljubljani, dodajajo v ljubljanskem farmacevtu. Ljoljo do konca septembra ostaja v vlogi predsednika Sandoza Slovenija.