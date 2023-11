Hajdinjak: Dobival sem namige, naj odstopim

»Dars sem vodil odgovorno in zakonito, prepričan sem, da bodo to pokazale tudi forenzične revizije. Teh se veselim in se jih prav nič ne bojim. Bojim pa se, da je bil cilj tistih, ki so sproducirali medijski konstrukt samo eden, da se po mojem odhodu zadeve na Darsu spremenijo in da Dars ponovno postane plen različnih interesov,« je po svojem odstopu z vrha Darsa dejal Valentin Hajdinjak.

Ta je v ponedeljek odstopil z mesta predsednika uprave Darsa, nadzorni svet pa je na njegovo mesto za šest mesecev imenoval dosedanjega člana uprave za finance Davida Skornška. Nadzorniki so na seji obravnavali domnevne nepravilnosti glede poslov z avtovleko in razpisa za dobavo specialnih strojev, kjer naj bi bile posredi podkupnine in provizije. Na seji nadzornega sveta je bila na mizi tudi krivdna razrešitev Hajdinjaka, ki je bil predsednik uprave od julija 2020.

»Krivdna razrešitev, ki je bila v ponedeljek na mizi, je bila golo izsiljevanje. Prepričan sem, da bi na sodišču lahko dokazal njeno neutemeljenost. Vendar se teh iger ne grem. Obsojam čudne prakse, ki so se jih v zadnjih časih šli predsednik nadzornega sveta in nekateri člani uprave, ki nimajo nobene povezave z modernim korporacijskim upravljanjem slovenskih družb,« je dejal Hajdinjak. »Če se predsednik nadzornega sveta in trije člani uprave, ki so bili imenovani v začetku leta, meni za hrbtom dobivajo v okrepčevalnici v Zbiljah in se pogovarjajo o moji zamenjavi, to zame ni transparentno korporacijsko delovanje.«

Hajdinjak je še dejal, da je odstopil, ker se v takšnih razmerah ni dalo več delati: »V letošnjem letu mi je bilo večkrat namignjeno, da bi bilo dobro, če bi se umaknil. Ker tega nisem storil, je očitno prišlo do medijskega konstrukta proti meni.« Na vprašanje, od kod so prišli ti namigi, je odgovoril: »Znotraj in zunaj Darsa, iz politike in zunaj politike.« O imenih ni želel govoriti.